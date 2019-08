Qualität statt Qualifikationsmix: Zum 3-Punkte-Plan des Arbeitgeberverbandes Pflege (AGVP)

Berlin (ots) - In seiner Pressekonferenz am Dienstag in Berlinstellte der Arbeitgeberverband Pflege (AGVP) sein"Prioritätenprogramm für die Pflege" vor. In diesem 3-Punkte-Planspricht er sich für einen "Qualifikationsmix", gegen einenflächendeckenden Tariflohn und für mehr Zuwanderung aus. Letzteresaber bitte nicht zu Lasten der Arbeitgeber [1]."Die Vorschläge zum sogenannten Qualifikationsmix halte ich fürfatal. Während in anderen Ländern Pflege bereits ein Studienfach ist,soll dem Fachkräftemangel in Deutschland entgegengewirkt werden,indem Pflegeassistenten als Fachkraft anerkannt werden, wenn diesemindestens drei Jahre unter Anleitung Fachkraftaufgaben wahrgenommenhaben. Auch die Entsendung von Ergo- Physiotherapeuten und anderenGesundheitsberufen in die Pflege ist keine Lösung zur Einhaltung derFachkraftquote, denn auch das sind Mangelberufe," kommentiert SandraLeurs, die Bundesbeauftragte für Gesundheit und Pflege derPiratenpartei.Hintergund: Im Juni dieses Jahres gründete sich die"Bundesvereinigung Arbeitgeber in der Pflegebranche" (BVAP). DemVerband gehören u.a. Pflegeeinrichtungen der Arbeiterwohlfahrt, desArbeitersamariterbundes und der Diakonischen DienstgeberNiedersachsens an. Unterstützt wird der Verband vom ParitätischenGesamtverband und der Volkssolidarität. Das erklärte Ziel ist,zusammen mit Verdi einen flächendeckenden Tarifvertrag in derAltenpflege auszuhandeln, so wie es Arbeitsminister Hubertus Heil(SPD), dessen Partei dringend Erfolge benötigt, angekündigt hatte.Das sorgte für scharfe Kritik seitens des Arbeitgeberverbands Pflege(AGVP) [2], der nach eigener Aussage "die politische, wirtschaftlicheund tarifliche Interessensvertretung der namhaftesten undumsatzstärksten Unternehmensgruppen der deutschen Pflegewirtschaft"ist.Quellen/Fußnoten:[1] Bericht zur Pressekonferenz des AGVP im wdr5:http://ots.de/9ooPdm[2] Kritik des AGVP: http://ots.de/PpUns6Pressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell