Qualität gewinnt! / Die Siemens-Betriebskrankenkasse SBK erzielt im aktuellen Kundenmonitor® Deutschland die Bestnote für die Zufriedenheit ihrer Versicherten

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

München (ots) - Aus der jährlich durchgeführten BefragungKundenmonitor® Deutschland geht die SBK auch in diesem Jahr alsklarer Branchensieger hervor: In der Kategorie Globalzufriedenheitführt die SBK eine Spitzengruppe aus vier Krankenkassen an.Der Kundenmonitor® dient nicht nur als Gradmesser für dieZufriedenheit der Versicherten, sondern zeigt auch Potenziale zurVerbesserung der Beratungsqualität im Versicherungswesen auf. Dr.Hans Unterhuber, Vorstandsvorsitzender bei derSiemens-Betriebskrankenkasse SBK, ordnet vor diesem Hintergrund diezentralen Ergebnisse der diesjährigen Befragung ein und erklärt,welche Handlungsempfehlungen sich daraus für gesetzlicheKrankenkassen ableiten lassen: "Wir sind sehr stolz darauf, dass unsunsere Kunden zum zwölften Mal in Folge eine hervorragende Bewertungbeim Kundenmonitor® Deutschland gegeben haben. Dieses Ergebnis zeigtuns, dass wir mit unserem Fokus auf Qualität bei der Kundenbetreuungweiterhin auf dem richtigen Weg sind".Mehr Zeit für Kunden durch digitalisierte ProzesseViele Kunden kritisieren, dass Krankenkassen zu unflexibel aufAnträge für Gesundheitsleistungen reagieren und zu viel Zeit für diePrüfung von Leistungen benötigen. Egal ob es sich um dringendbenötigte Hilfsmittel oder die Kostenübernahme bei Therapiemaßnahmenhandelt - Versicherte sind darauf angewiesen, dass ihre Anträge zügigbearbeitet werden und sie schnelle Unterstützung erhalten. "Wirnutzen intelligente IT, um unsere Geschäftsprozesse zuautomatisieren, Bescheide zu beschleunigen und die Bürokratie fürunsere Versicherten zu verringern. Hier müssen wir dieDigitalisierung GKV-weit aktiv vorantreiben, sonst vergibt sich dieganze Branche Chancen, das Leben für die Versicherten einfacher zumachen", erklärt Unterhuber. Dass die SBK in diesem Bereich Vorreiterist, bestätigt der Kundenmonitor: Die SBK liegt bei der Schnelligkeitder Bearbeitung von Leistungsansprüchen deutlich vor dem Schnitt dergesetzlichen Krankenkassen.Persönlicher Kundenkontakt bleibt zentral für KundenzufriedenheitAuch wenn einfache Prozesse durch digitale Angebote verbessertwerden können - die Ergebnisse des Kundenmonitors zeigen, dass siedie persönliche Beziehung zwischen Versicherten und ihrenKundenberatern nicht ersetzen können. "Unseren Versicherten steht beiallen Fragen rund um ihre Gesundheit ein fester Ansprechpartner zurVerfügung, der darin geschult ist, ihnen individuelle Lösungenanzubieten", erklärt Unterhuber. Gerade die persönliche Betreuungschätzen die Kunden der größten Betriebskrankenkasse Deutschlands: Sowaren die Versicherten der SBK sowohl mit der Betreuung in derFiliale vor Ort als auch per Telefon im Durchschnitt deutlichzufriedener als die Kunden anderer gesetzlicherKrankenversicherungen. "Uns ist wichtig, dass unsere Versicherteneine größtmögliche Wahlfreiheit in der Kommunikation mit unsbekommen. Sie sollen selbst entscheiden, wie sie mit unskommunizieren möchten - digital, telefonisch oder eben persönlich."Zum Kundenmonitor® Deutschland:Im Rahmen des jährlich von der ServiceBarometer AG durchgeführtenKundenmonitor® Deutschland werden branchenübergreifendKundenbeziehungen und Marktpotenziale auf Basis wissenschaftlichbegründeter Methoden erforscht. Damit ermöglicht die StudieWettbewerbsvergleiche mit Unternehmen und öffentlichenDienstleistern. 2018 nahmen insgesamt 5.800 gesetzlich Versicherte ander Online-Befragung teil und bewerteten ihre Krankenkasse unteranderem in den Bereichen Betreuungsqualität,Preis-Leistungs-Verhältnis und den Umgang mit Beschwerden.Der aktuelle Zufriedenheitswert für die SBK liegt bei 1,91 -Durchschnittswert aller gesetzlichen Krankenkassen: 2,16. Details zuden Ergebnissen finden Sie auf www.kundenmonitor.de.Über die SBK:Die Siemens-Betriebskrankenkasse SBK ist die größteBetriebskrankenkasse Deutschlands und gehört zu den 20 größtengesetzlichen Krankenkassen. Als geöffnete, bundesweit tätigeKrankenkasse versichert sie mehr als 1 Million Menschen und betreutüber 100.000 Firmenkunden in Deutschland - mit mehr als 1.500Mitarbeitern in 94 Geschäftsstellen. Seit über 100 Jahren setzt sichdie SBK persönlich und engagiert für die Interessen der Versichertenein. Sie positioniert sich als Vorreiter für einen echtenQualitätswettbewerb in der Gesetzlichen Krankenversicherung.Voraussetzung dafür ist aus Sicht der SBK mehr Transparenz für dieVersicherten - über relevante Finanzkennzahlen, aber auch überLeistungsbereitschaft, Beratung und Dienstleistungsqualität vonKrankenkassen. Im Sinne des Kunden vereint die SBK darüber hinaus dasBeste aus persönlicher und digitaler Welt und treibt dieDigitalisierung im Gesundheitswesen aktiv voran.Pressekontakt:SBKSiemens-BetriebskrankenkasseDaniela LauxStab UnternehmenskommunikationHeimeranstr. 3180339 MünchenTel. +49 (89) 62700-189Fax: +49 (89) 62700-60189E-Mail: daniela.laux@sbk.orgInternet: www.sbk.orgOriginal-Content von: Siemens-Betriebskrankenkasse SBK, übermittelt durch news aktuell