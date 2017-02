Qualität gehört zur Wirtschaftlichkeit dazu / bpa zur Verabschiedung des Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetzes

Berlin (ots) - Der Bundestag hat heute das Heil- undHilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG) verabschiedet. Dazu erklärtbpa-Geschäftsführer Bernd Tews:"Bei der Ausschreibung von Hilfsmitteln war bisher der Preis daszentrale Kriterium. Dies führte regelmäßig zu Situationen, in denenviele Versicherte freiwillige Zuzahlungen geleistet haben, um nichtauf zuzahlungsfreie, aber qualitativ minderwertige Produkteangewiesen zu sein. Neben den Betroffenen waren häufigPflegeeinrichtungen und Pflegekräfte die Leidtragenden derunzureichenden Produktqualität in Folge der preisorientiertenAusschreibungsverfahren der Kassen. Das Ausmaß dieses Problems wurdenicht zuletzt durch die vom bpa aufgezeigten Missstände bei derQualität von Inkontinenzprodukten deutlich. Mit dem HHVG soll diesder Vergangenheit angehören und der Preis nicht länger dasentscheidende Merkmal bei der Ausschreibung sein. Stattdessen müssenauch andere Kriterien, wie die Qualität oder die Zweckmäßigkeit mit50% in die Wirtschaftlichkeitsbewertung einfließen.Weitere Inhalte des Gesetzes umfassen die Einführung einerLegaldefinition für Verbandsmittel sowie die Neuregelung derPräqualifizierung auch von Pflegeeinrichtungen alsHilfsmittelerbringer. Darüber hinaus wird die Versorgung vonchronischen und schwer heilenden Wunden neu geregelt und soll Einzugin die Richtlinie zur häuslichen Krankenpflege halten. Eine solcheVersorgung soll auch in spezialisierten Einrichtungen, an einemgeeigneten Ort außerhalb der Häuslichkeit von Versicherten erfolgenkönnen."Die bpa-Stellungnahme zum Gesetzentwurf finden Sie auf der bpaWebseite.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größteInteressenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen inDeutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationärenPflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe inprivater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpatragen die Verantwortung für rund 290.000 Arbeitsplätze und circa22.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt beietwa 23 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Olaf Bentlage, bpa-Pressesprecher, Tel.: 030/30 87 8860, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell