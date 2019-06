Qualität entsteht aus Quantität

Stuttgart (ots) - Nur wer mutig ist und ausprobiert, hat diegrößten Erfolgschancen. Das war eines der zentralen Ergebnisse desMedien- und Innovationskongress Media Tasting in Stuttgart. Erstmalsfand das Media Tasting in Partnerschaft mit der MFG Baden-Württembergund der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg statt.Der Medien und Innovationskongress Media Tasting hatte Disruption,Kooperation, Nachhaltigkeit und Innovation als zentrale Themen.Keynote-Speaker Dr. Peter Kreuz, Gründer von Rebels at Work, empfahlden Kongressteilnehmern: "Experimentiert möglichst viel. Geht in dieOffensive!" Erfolgreiche Gründer hätten alle einen langen Weg desScheiterns hinter sich. Das sei Teil des Erfolgs. Aufgegriffen wurdenseine Thesen von den Teilnehmern der anschließenden Diskussionsrunde:Dr. Wolf Osthaus (Unitymedia), Michael Keidel (Viacom) und Peter Turi(Turi2) unter Moderatorin Stephanie Haiber (SWR).Die Disruption kann am besten mit Kooperationen bewältigt werden.Darin waren sich die 37 Speaker einig. So berichtete beispielsweiseSigrun Kaiser, Vorstandsvorsitzende Blue Ocean AG, wie ihrMedienunternehmen mit Lego kooperiere.Mut zum Experiment war auch beim neuen Format, dem Innovation Run,gefragt. Vier Gründer und Innovatoren, stellten ihre Projekte demPublikum und entwickelten sie gemeinsam weiter.Am Abend lud die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württembergzum Jahresempfang ein.Frank Apfel, Veranstalter des Media Tastings: "Die Kombination ausMedien- und Kreativbranche, Industrie und Mittelstand sowie dieVielzahl kurzer Impulsvorträge aus unterschiedlichsten Bereichen kambei Teilnehmern außerordentlich gut an."Sponsoren und Förderer: Sky, Discovery, WARNER MEDIA, Unitymedia ,HSE24, BBC World News, SWR, Viacom, bwcon, IHK Baden-Württemberg,Hochschule der Medien, Goldmedia, Meininger Verlag, IHKBaden-Württemberg, QVC, Klickkonzept, Stadt Stuttgart, Mundus Vini,RTLII, Wirtschaftsförderung Region Stuttgart, BVMW, NHK WORLD-JAPAN,Hinte Marketing & Media, eutelsat, Pop-Büro Region Stuttgart, VAUNET.Die Konferenz wird mit MIP-Mitteln des Ministeriums fürWissenschaft, Forschung und Kunst, Baden-Württemberg, gefördert.Pressekontakt:Sigrid EckTelefon: 089/ 99 24 96 26Mobil: 0152/ 215 93 427Mail: se@schultz-kommunikation.comOriginal-Content von: Apfel Programm Marketing GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell