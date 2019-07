Qualität, digitale Verbreitung, Kooperation: so profitiert Lokalradio vom Audio-Boom / 27. Lokalrundfunktage in Nürnberg eröffnet; BLM-Präsident ermutigt zu mehr Initiative

München (ots) - Mit Mut in die digitale Zukunft - diese Botschaftgeht von den gerade eröffneten 27. Lokalrundfunktagen in Nürnbergaus. "Die neuen digitalen Kollegen - also neue Audio-Angebote wieMusikstreaming-Dienste, Podcasts und vor allem Smartspeaker - habeneinen Audio-Boom ausgelöst. Davon können und müssen auch die lokalenAnbieter profitieren", sagte Siegfried Schneider, der Präsident derBayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), im CongressCenterOst der Nürnberger Messe. Eine Herausforderung, in der aber auchviele Chancen für die lokalen Anbieter stecken - wenn sie sich denveränderten Rahmenbedingungen in der digitalen Medienwelt aktivstellen: "Damit die bayerische private Radio- und Fernsehlandschaftdie bundesweit vielfältigste und erfolgreichste bleibt, muss sie auchdie innovativste sein. Initiative ist gefragt", so Schneider. Zu derzweitägigen Veranstaltung werden rund 1000 Teilnehmerinnen undTeilnehmer erwartet.Gute lokale Inhalte, Präsenz auf allen digitalen Kanälen und mehrKooperation untereinander sind laut BLM-Präsident Siegfried Schneiderdie wesentlichen To Dos der lokalen Sender."Der Mut zur lokalen Marke, der direkte Draht zu den Menschen vorOrt ist in der globalen digitalen Welt das Pfund, mit dem es zuwuchern gilt: Nachrichten aus dem eigenen Umfeld gibt es nur vor Ort.Ein Morningshow-Team mit unverwechselbaren, lokal verankertenPersonalities ist der USP lokaler Anbieter", betonte Schneider. DiePreisträger der BLM-Hörfunk- und Lokalfernsehpreise 2019 und die aufden Lokalrundfunktagen präsentierten Best Cases seien das besteBeispiel dafür.Lokales Radio muss auf allen verfügbaren digitalen Kanälen undPlattformen vertreten sein, so ein weiterer wichtiger Punkt desBLM-Präsidenten. Schließlich sind gerade die jüngeren Zielgruppenalways on. Aktuell erreichen die Radioprogramme in Bayern zwar nachden Ergebnissen der neuen Funkanalyse auch die Generationen Y und Znoch gut. Aber, so Schneider: "Die Sender müssen noch mehr tun, umdie Jüngeren zu binden. Das Alte funktioniert - noch. Aber Neues mussdazu kommen." Gefragt sei die Verbreitung von Rundfunkprogrammen überUKW, DAB+ und IP. Darüber hinaus müssen die Sender Special Interestsder Nutzer über Webchannels ansprechen, Smartspeaker für Reichweitenutzen und Podcasts anbieten.Ebenso ist mehr Kooperation der privaten Sender untereinander ausSicht des BLM-Präsidenten in Zukunft unerlässlich. Ganz egal, ob inBezug auf das Programm, die Technik oder nötige Innovationen.Unter https://lokalrundfunktage.de/livestream können Sie dieEröffnung der Lokalrundfunktage via Live-Stream verfolgen.Pressekontakt:Stefanie RegerTel.: (089) 638 08-315stefanie.reger@blm.deRückfragen 02.-03.07.2019:Tel.: (0911) 8606-6940Original-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuell