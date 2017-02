Qualität der Schulen steigern: Ganztagsschulen ausbauen

Frankfurt (ots) - Der Ganztagsschulverband fordert den pädagogischmotivierten Ausbau der Ganztagsschulen in ganz Deutschland. Er siehtdarin die große Chance, Bildungspotenziale zu aktivieren,Benachteiligungen abzubauen und die Start- und Teilhabechancen vonKindern und Jugendlichen weiter zu verbessern. Das Betreuungsangebotwurde in den vergangenen 15 Jahren stark ausgeweitet, dennoch wird zuwenig in Bildung investiert.Mit dieser Forderung reagiert der Verband auf die Veröffentlichungdes 15. Kinder und Jugendberichtes und der Stellungnahme derBundesregierung, den das Bundesfamilienministerium im Februar 2017vorgelegt hat. Auf 577 Seiten zeichnet er ein umfassendes Bild derLebenslagen und des Alltagshandelns Jugendlicher und jungerErwachsener und untersucht auch die Rahmenbedingungen für ihrAufwachsen. Aus ihm geht hervor, dass noch immer vielen KindernAnerkennung und Wertschätzung verwehrt bleiben. Um dieser Entwicklungentgegen zu wirken, sei die Zuwendung zu jedem einzelnen Kind undseiner Lebenslage vor allem in der Ganztagsschule erforderlich, wieRolf Richter, der Vorsitzende des Ganztagsschulverbands verdeutlicht.Um die soziale Ungleichheit zu mindern, bedürfe es zusätzlicherpädagogischer Konzepte, die das einzelne Kind und seine individuellenBedürfnisse mehr in den Mittelpunkt rücken.Der Ganztagsschulverband mit Sitz im hessischen Hofheim, der seit1955 die Interessen von mittlerweile 16.488 ganztägig arbeitenderSchulen in Deutschland vertritt, appelliert an die Politik, in denkommenden Jahren mehr in die Qualität der Bildung an Ganztagsschulenzu investieren. Die Politik soll Schulen dazu befähigen, ihrenUnterricht den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen anzupassen,also Phasen der Anspannung und Entspannung in ein ausgewogenesVerhältnis zu bringen und neben dem Unterricht Vertiefungs- undWiederholungsphasen einzubauen. Dazu benötigen Schulen vor allemgenügend fachlich und pädagogisch ausgebildetes Personal, um nebender normalen Unterrichtsverpflichtung gezielt individuell fördern zukönnen. Laut einer Studie zur Entwicklung der Ganztagsschule(http://www.projekt-steg.de/) bleiben an einer Ganztagsschule wenigerKinder sitzen und in Ansätzen lassen sich bessere Schulleistungennachweisen. Das bundesweite Forschungsprogramm verdeutlicht, dassKinder an Ganztagsschulen nachweislich höhere soziale Kompetenzenentwickeln als an einer Halbtagsschule. Dennoch sind die Effekte derGanztagsschulen auf die schulischen Leistungen bisher kaum messbar.Der Ganztagsschulverband führt das auf die gesellschaftlicheWahrnehmung zurück, die Ganztagsschule als eine um ein Mittagessenund ein Nachmittagsprogramm erweiterte Halbtagsschule zu betrachten."Diese eingeschränkte Sichtweise wird dem Anspruch einerzukunftsorientierten Bildungspolitik, die auf eine breiteVerbesserung schulischer Leistungen und die Ausschöpfung derBildungspotentiale aller Kinder und Jugendlichen im Blick hat, inkeiner Weise gerecht", so der Bundesvorsitzende Rolf Richter.Nachfrage immer noch größer als AngebotIm IFO-Bildungsbarometer von 2015 bis 2017 sprechen sich 61Prozent der befragten Eltern für eine verbindliche Schulzeit bis 15Uhr, wie sie an Ganztagsschulen angeboten wird, aus. Die Nachfragenach Ganztagsschulplätzen übertrifft immer noch das Angebot. DerGanztagsschulverband fordert die Politik dazu auf, die Wünsche derEltern erst zu nehmen.Überblick: Anteil der Schüler im gebundenen Ganztagsschulbetrieb(Schuljahr 2014 /15)Baden-Württemberg: 12,2Bayern: 7,6Berlin: 31,1Brandenburg: 15Bremen: 30,7Hamburg: 32,1Hessen: 3,8Mecklenburg-Vorpommern: 28,6Niedersachsen: 16,4Nordrhein-Westfalen: 28,5Rheinland-Pfalz: 22,1Saarland: 6,9Sachsen: 28,9Sachsen-Anhalt: 8,6Schleswig-Holstein: 5,3Thüringen: 13,5Deutschland: 17,6Quelle: Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Wie Eltern den Ganztag sehen:Erwartungen, Erfahrungen, Wünsche http://ots.de/jxTL1Selbst Stimmen aus dem Deutsche Bundestag fordern ganz aktuell denAusbau der Ganztagsschulen: http://ots.de/3nNi1Weitere Informationen finden Sie unter: www.ganztagsschulverband.de/Kontakt:Rolf Richter1. Vorsitzender GanztagsschulverbandAm Kindergarten 265520 Bad CambergE-Mail: richter@ganztagsschulverband.deMobil 0152228981426Original-Content von: Ganztagsschulverband e.V., übermittelt durch news aktuell