Qualität & Preis immer entscheidender: Top-Qualitätsaktie mit KGV unter 15!

Sind dir Qualität und Preis bei einer Top-Aktie immer wichtiger? Da sich die Investoren offensichtlich vermehrt von Wachstumsaktien distanzieren, kann das angemessen sein. Günstigere Bewertungen und ein zeitloses Geschäftsmodell limitieren jedenfalls das Abwärtspotenzial bei den entsprechenden Aktien.

Welche Top-Qualitätsaktie man zu den jetzigen Börsenverhältnissen kaufen sollte, das ist eine andere Frage. Wenn Qualität und Preis eine konsequent wichtigere Rolle für dich spielen, so ist die Nintendo-Aktie (WKN: 864009) womöglich einen näheren Blick wert.

Qualität & Preis: Die Nintendo-Aktie als Top-Wahl!

Die Nintendo-Aktie kann jedenfalls Qualität und Preis auf sich vereinen. Fangen wir vielleicht mit der einfacheren Kennzahl an. Bei einem Aktienkurs von 59.480 Japanischen Yen und einem 2021er-Gewinn je Aktie in Höhe von 4.032 Yen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei ca. 14.75. Ohne Zweifel ein vergleichsweise moderater Wert, der im laufenden Geschäftsjahr 2022 und innerhalb der ersten neun Monate jedoch leicht rückläufig gewesen ist.

Hier erkennen wir auch bereits einen Grund, weshalb die Nintendo-Aktie stets etwas preiswerter gehandelt wird: die Zyklizität. Als Videospielehersteller basiert das Geschäft auf Konsolen mit einem Lebenszyklus. Die Switch ist zwar ein Renner und geht auch im fünften Jahr weg wie warme Semmeln. Allerdings lässt das Momentum etwas nach, was zu sinkenden Ergebnissen führen könnte.

Allerdings ist die Qualität und der Preis trotzdem solide in meinen Augen. Zum einen, weil hinter Nintendo jede Menge Content steckt. Content ist so etwas wie die weiche Währung für erfolgreiche Medien- und Spiele-Aktien. Gaming-Streaming ist ein Erfolgsmodell, das sich in Zukunft weiter etablieren kann. Mit Klassikern wie Super Mario und all den vielen Charakteren, die sich daraus ergeben, The Legend of Zelda, Pokémon, Pikmin und viele, wirklich viele weitere Franchises ist das ein Qualitätsmerkmal.

Zudem arbeitet das Management daran, weniger zyklisch zu sein. Eben mit dem Content und dem Gaming-Streaming als Möglichkeit, ältere Inhalte noch einmal zu monetarisieren. Oder auch mit Merchandising, Freizeitparks oder anderen Geschäftsbereichen. Natürlich bleiben Konsolen wie die Switch für einen großen Teil des Erfolges maßgeblich. Mit solchen Wachstumsmöglichkeiten kann das Geschäft jedoch diversifizierter und etwas weniger zyklisch sein.

Spannende Aktie

Die Nintendo-Aktie sticht aus mehreren Gründen heraus, wenn Qualität und der Preis jetzt wichtiger sind. Primär eben wegen des niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses. Aber vor allem aufgrund der starken Macht im Markt der Videospiele und der beliebten Inhalte. Das kann die Basis für zukünftige Erfolge sein, wenn Inhalte immer wichtiger werden.

Ob du als Investor jetzt diese Aktie kaufen solltest, das ist natürlich eine andere Frage. Ein näherer Blick kann für meinen Geschmack jedenfalls nicht schaden. Vor allem zu der jetzigen Bewertung und im Hinblick auf die Möglichkeiten, die neue Märkte und Fokus auf Inhalte ergeben.

Der Artikel Qualität & Preis immer entscheidender: Top-Qualitätsaktie mit KGV unter 15! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Nintendo. The Motley Fool empfiehlt Nintendo.

Motley Fool Deutschland 2022