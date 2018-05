Frankfurt/Main (ots) -- DGQ freut sich zum 11. Mal mit Gewinnern von DeutschlandsKundenchampions- Fan-Prinzip als Benchmark-Indikator für Qualität in derKundenbeziehung- Mein Berater, der Chatbot? Digitale Chancen undHerausforderungen im KundenserviceDie Preise sind vergeben, die Sieger geehrt. Am 8. Mai 2018 fandin Mainz zum 11. Mal das Finale von Deutschlands Kundenchampionsstatt. Die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) freut sich mitden diesjährigen Siegern. Zu den Preisträgern gehören unter anderemdie Techniker Krankenkasse, HSE24, Toyota, Adler Modemärkte, Aldi Südund die Deutsche Kreditbank. Der Wettbewerb ermittelt auf Basiswissenschaftlicher Studien die Qualität im Kundenservice und derBeziehungen von Unternehmen zu ihren Kunden. Bundesweit haben rund200 Unternehmen aller Branchen teilgenommen und durch aufwendigeKundenbefragungen ihre Fan-Quote bewerten lassen. Die DGQ gehörtneben dem Marktforschungs- und Beratungsunternehmen 2HMforum und demF.A.Z.-Institut zu den Initiatoren von Deutschlands Kundenchampions.Qualitätsfaktor KundenbegeisterungMit der Fan-Quote misst 2HMforum, inwieweit es Unternehmengelingt, ihre Kunden zu begeistern und zu treuen Anhängern zu machen.Diese Loyalität ermöglicht eine neue, ausschlaggebendeDifferenzierung im Wettbewerb mit zunehmend homogenen und qualitativhochwertigen Produkten. Kundenbegeisterung trägt maßgeblich zu einemnachhaltigen Unternehmenserfolg bei. Sie ist zu Recht ein wichtigerQualitätsindikator. Als zentrale deutsche Qualitätsgesellschaft istes für die DGQ somit nur konsequent, dass sie sich von Anfang an beidiesem Wettbewerb engagiert."Wenn es Unternehmen gelingt, normative Vorgaben in ein gelebtes(Qualitäts-) Managementsystem zu überführen, schaffen sie dieGrundlage für nachhaltigen Erfolg. Deutschlands Kundenchampions habenverstanden, was Qualität tatsächlich heißt: konsequent vom Kunden herzu denken. Aus Sicht der DGQ ist es genau der richtige Weg, denFaktor Mensch in den Mittelpunkt zu stellen - egal ob Kunde oderMitarbeiter", kommentiert Claudia Welker, geschäftsführendesVorstandsmitglied der DGQ.Kundeninteraktion zunehmend digitalerAm Tag der Gala zur Ehrung der Preisträger fand auch eineSiegerkonferenz mit Fachforen und Vorträgen hochkarätiger Referentenstatt. Deutlich wurde hierbei, dass gerade auch beim ThemaKundenbeziehungen die Digitalisierung eine immer wichtigere Rollespielt. Im Rahmen der Podiumsdiskussion mit dem Titel"Digitalisierung, Chatbots, Artificial Intelligence: Brauchen wir fürexzellenten Kundenservice überhaupt noch Menschen?" wurdethematisiert in wie weit die Digitalisierung den Kundenserviceverändern wird. Malte Fiegler, Innovationsmanager der DGQ, erklärtein diesem Zusammenhang: "Die Chancen der Digitalisierung werden dazuführen, dass der Kundenkontakt von Unternehmensseite immer stärkerdurch technische Lösungen ergänzt oder gar ersetzt wird. Hier liegtauch viel Potenzial, um die Qualität des Kundenservices zu erhöhen.Letztlich ist es aber der Mensch, der diese Interaktion plant,steuert und weiterentwickelt. Der Mensch steht nach wie vor imMittelpunkt."Den vollständigen Bericht zum Wettbewerb finden Sie hier:http://ots.de/j6vafnÜber die DGQDie Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) unterstütztUnternehmen dabei, mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungenerfolgreich am Markt zu bestehen. Als zentrale, deutscheQualitätsgesellschaft ist die DGQ erster Ansprechpartner fürQualität, Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung. Daseinzigartige Netzwerk der DGQ vereint über 6.000 Qualitätsexperten inmehr als 4.000 Unternehmen aller Größen und Branchen.Berufseinsteiger, Fachexperten und Manager nutzen den direktenErfahrungsaustausch in deutschlandweit über 70 Regional- undFachkreisen. Das DGQ-Netzwerk bietet die vielseitigste undumfassendste Plattform zum Austausch von Wissen, Praxiserfahrungenund Trends rund um qualitätsrelevante Themen. Die DGQ engagiert sichin nationalen und internationalen Initiativen, Partnerschaften,Gremien zur Gestaltung zentraler Normen sowie Innovations- undForschungsprojekten. Mit rund 300 Trainern und 1.000 praxisbezogenenTrainings stellt die DGQ ein breites Weiterbildungsangebot zurVerfügung und erteilt im Markt anerkannte Personenzertifikate. Sieträgt wirkungsvoll dazu bei, "Qualität Made in Germany" alsErfolgsprinzip in Wirtschaft und Gesellschaft zu verankern. Dabeisichert die DGQ bestehendes Know-how. In einer Welt derTransformation entwickelt sie zudem neue Qualitätsansätze für dieZukunft.Pressekontakt:Ihre AnsprechpartnerUnternehmenskommunikation DGQHinrich StoldtAugust-Schanz-Str. 21A60433 Frankfurt am MainTelefon: +49 69 95424-170E-Mail: hinrich.stoldt@dgq.deDGQ-Pressestelle, c/o Klenk & HourschKarin JunggeburthUhlandstraße 260314 Frankfurt am MainTelefon: +49 69 719168-150E-Mail: karin.junggeburth@klenkhoursch.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Qualität - DGQ, übermittelt durch news aktuell