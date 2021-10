Die Qualität des HAVAL JOLION überzeugt Nutzer weltweit

Baoding, China (ots/PRNewswire) -Der HAVAL JOLION von GWM hat weltweit Aufmerksamkeit erregt und ist bei SUV-Fans gut angekommen. Sein Absatz hat sich seit Januar 2021 in verschiedenen Überseemärkten drastisch erhöht.In Südafrika belegte der HAVAL JOLION im ersten Monat nach seiner Markteinführung den ersten Platz bei den Verkaufszahlen unter den kompakten SUVs. In Saudi-Arabien gehört das Modell zu den drei meistverkauften Fahrzeugen auf dem Markt. In Australien hat das Verkaufsvolumen des HAVAL JOLION einige lokale australische Marken, japanische und koreanische Marken auf dem Markt übertroffen. In Russland hat das Fahrzeug den 16. Nationalen "2021 SUV"-Preis des russischen 4X4 Club gewonnen.Die Anerkennung von HAVAL JOLION durch Fahrer auf der ganzen Welt ist vor allem darauf zurückzuführen, dass er sich vermehrt an einen jüngeren Kundenkreis richtet.Das Design richtet sich an ein Publikum das "jung und einzigartig ist und den Mut hat, seinem wahren Selbst zu folgen" und mit seinem trendigen Erscheinungsbild ist der HAVAL JOLION über beliebte soziale Plattformen wie Instagram, Facebook und Twitter vermehrt in das Blickfeld von jungen Menschen in Regionen wie Saudi-Arabien, Südafrika, Chile und Russland gerückt. Sein chinesischer Name enthält den Ausdruck "erste Liebe" und dieses einzigartige Fahrzeug hat daher romantische Konnotationen als "das erste Auto für junge Leute".Außerdem ist der HAVAL JOLION mit verschiedenen intelligenten Anwendungen ausgestattet, die dem Benutzer ein Gefühl von Sicherheit und Spaß vermitteln. So ist zum Beispiel der Bildschirm im oberen Bereich des Cockpits angebracht, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Dieses fortschrittliche Modell unterstützt auch das kabellose Aufladen von Mobiltelefonen verschiedener Marken, so dass sich die Benutzer keine Sorgen machen müssen, dass ihr Telefon nicht mehr funktioniert.Obwohl der HAVAL JOLION zu den kompakten SUVs gehört, bietet er seinen Fahrern ein ausreichendes Platzangebot im Innenraum. Das Auto hat einen Radstand von 2.700 mm, so dass auch größere Benutzer genügend Beinfreiheit haben, um beim Fahren nicht zu ermüden. Auf Reisen ist der Kofferraum dieses Modells definitiv eine angenehme Überraschung. Er ist groß genug, um Grillgeräte, Koffer und Zelte unterzubringen.Der HAVAL JOLION ist nicht nur gut ausgestattet, seine starke Leistung entspricht auch den Bedürfnissen der Nutzer. Dieses Modell ist mit einem 1,5-Turbomotor ausgestattet, gekoppelt mit der 7DCT-Nassdoppelkupplung der zweiten Generation mit einer maximalen Leistung von 110 kW und einem Drehmoment von 220 Nm. Das Fahrzeug basiert auf der L.E.M.O.N. Plattform von GWM und hat trotz seiner starken Leistung nur einen Kraftstoffverbrauch von 6,5 l/100 km, ein ausgezeichnetes Ergebnis.Lv Wenbin, Technischer Leiter von HAVAL, kündigte auf der Overseas Distributors Online Conference an, dass die HEV- und GT-Versionen des HAVAL JOLION in den Überseemärkten eingeführt werden, um mehr Nutzer anzusprechen. Sie differenzieren sich in Bezug auf ihre technischen Eigenschaften, das Design bzw. ihre Sportlichkeit.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1670290/1.jpgPressekontakt:Pupu Li+86-13466544432lipupu@dsconsulting.comOriginal-Content von: GWM, übermittelt durch news aktuell