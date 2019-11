Qualifizierte Weiterbildung für Kommunikationsfachleute / Große Adventsaktion bei den Media Workshops (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Digitalisierung stellt Unternehmen und Agenturen vor großeHerausforderungen und Umbrüche. Wenig Zeit, knappe Ressourcen, interneChange-Prozesse, neue Technologien und damit sich ändernde Anforderungen an dieMitarbeiter prägen oft den Arbeitsalltag. Gerade für Berufseinsteiger ist es indieser schnelllebigen Zeit enorm wichtig, zügig das Handwerkszeug zu beherrschenund praxisrelevantes Know-how zu erlernen. Und auch Senior-Kommunikatorensollten sich nicht allein auf ihr Fachwissen und ihre langjährigeBerufserfahrung verlassen. Weiterbildung ist ein enorm wichtiger Bestandteil, umsich auf das digitale Zeitalter vorzubereiten. Wer jetzt stehen bleibt und sichnicht weiterentwickelt, kann schnell den Anschluss verlieren.Genau hier setzt das Fortbildungsangebot der Media Workshops an. Durch dieSpezialisierung auf PR- und Marketingthemen sowie die langjährige Expertise undErfahrung weiß der Hamburger Seminaranbieter um die Anforderungen heutigerKommunikationsarbeit. Seit 2001 zählt die MW Media Workshop GmbH in derKommunikationsbranche zu den führenden Anbietern beruflicher Weiterbildung. Diedeutschlandweit stattfindenden Zertifikatskurse werden von externen undunabhängigen Experten geleitet, die aus den verschiedensten Bereichen derKommunikationsbranche kommen, um sowohl werdende als auch gestandeneKommunikationsprofis ganz konkret zu unterstützen.Weiterbildung lohnt sich in jedem Fall. Denn egal in welcher Branche oderPosition: Wer sich weiterbildet, verbessert nicht nur sein Wissen, sonderntauscht sich auch mit Branchenkollegen aus und baut seine beruflichen Netzwerkeaus.Wer noch bis Ende des Jahres frisches Wissen in den Media Workshops tanken will,kann sich mit der aktuellen Adventsaktion auf 20% Preisvorteil für alle Seminarein 2019 freuen. Im Dezember stehen beispielsweise noch folgende Seminare auf derAgenda:- Videos für YouTube mit Digitalkameras produzieren- PR für Fortgeschrittene- Themensetting, Newsjacking und Agenda Surfing- Digitale Medientrends in PR und Marketing.Und alle, die das kommende Jahr direkt mit einer Fortbildung starten möchten,können sich ebenfalls einen Preisvorteil in Höhe von 20% sichern. Im Januarerwarten Fortbildungsinteressierte unter anderem diese Themen:- Vertikale Videos für Instagram Stories- Podcasts in der Kommunikation einsetzen- LinkedIn und XING für Employer Branding nutzen- Kompaktkurs: Compliance Kommunikation.Detaillierte Informationen zum Adventsangebot finden Interessiertehier: https://www.media-workshop.de/advents-countdown/Das komplette Programm ist auf der Homepage verfügbar unter:https://www.media-workshop.de/seminare/Die Programmübersicht 2020 kann man sich hier herunterladen:https://bit.ly/2DeCNUWPressekontakt:MW Media Workshop GmbHSeminare // Trainings // CoachingsNicole von AspernTelefon: +49 40 2263 9660presse@media-workshop.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/104299/4451804OTS: MEDIA WORKSHOPOriginal-Content von: MEDIA WORKSHOP, übermittelt durch news aktuell