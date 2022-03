Quali kündigt erweiterte Unterstützung für Helm an, um die Container-Governance zu verbessern und die Bereitstellung zu beschleunigen

Austin, Texas, 15. März 2022 (ots/PRNewswire) -Die Infrastruktur-Automatisierungsplattform von Quali steigert den Wert und hilft Unternehmen bei der Skalierung von DevOps, indem sie die Bereitstellung und Verwaltung von Helm Charts vereinfachtQuali, ein führender Anbieter von Environments-as-a-Service-Infrastrukturautomatisierungslösungen, gab heute bekannt, dass seine Torque-Plattform jetzt eine nahtlose Integration mit Helm unterstützt. Mit Helm Charts können Ingenieure ihre Anwendungen für Kubernetes mit allen erforderlichen Microservices und Netzwerkkomponenten definieren - im Wesentlichen fungieren sie als Paketmanager für Kubernetes.„Viele IT-Organisationen kämpfen mit der Verwaltung der Komplexität, den Kosten und der Verantwortlichkeit für die Container-Infrastruktur", so Edan Evantal, CTO von Quali. „Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu helfen, durch den Einsatz von Helm mehr Wert und Kontrolle zu gewinnen, um Entwicklungs- und Testprozesse schneller und zuverlässiger zu machen. Gleichzeitig ermöglichen wir ihnen, die Governance aufrechtzuerhalten und die Reibungsverluste zu reduzieren, indem sie bewährte, bestehende Helm Charts wiederverwenden, so dass sie schneller innovieren und gleichzeitig die mit der Skalierung verbundenen Geschäftsrisiken verringern könnenMit der nativen Unterstützung für Helm Charts in Torque habe Kunden jetzt folgende Funktionen:- Schutz und Erweiterung ihrer bestehenden Helm-Investitionen durch vollständige Anwendungsumgebungen- Größere Kontrolle und Verantwortlichkeit über neue und bestehende Helm Charts in einem oder mehreren Umgebungsplänen- Wertschöpfung bei der Skalierung der Container-Einführung und -Nutzung, indem Helm Charts leicht wiederverwendbar gemacht werden und Infrastrukturkomponenten außerhalb von Containern zu verwaltbaren Umgebungen kombiniert werden- Bieten Sie eine bessere Kontrolle über die Helm-Nutzung, indem Sie die Helm-Nutzung als Teil eines Blueprints visualisieren und melden und die Containernutzung an ein Ergebnis binden, ohne die Helm-Funktionen einzuschränken- Optimierung der Ressourcen, indem Sie den Menschen die Möglichkeit geben, Container zu benutzen, unabhängig von ihren Fähigkeiten. Dies ermöglicht es erfahreneren Entwicklern, Helm Charts zu erstellen und Umgebungen zu erweitern, um Elemente jenseits des Containers einzubeziehen, während sie von der mit Torque verbundenen Governance und Kontrolle profitieren- Erstellen von Containern auf Abruf mit Selbstbedienungsfunktionen, die das Erstellen und Verwalten von Diagrammen überflüssig machenTorque wird von führenden Unternehmen eingesetzt, um die Softwareentwicklung und -bereitstellung zu beschleunigen und gleichzeitig eine reibungslose Verwaltung und Governance zu gewährleisten. Mit Torque können Unternehmen komplette Anwendungsumgebungen, einschließlich Infrastruktur, Daten, Services und Anwendungstools, in einheitlichen, wiederverwendbaren Blueprints definieren, um die automatisierte Bereitstellung der Infrastruktur zu unterstützen, die für Softwarebereitstellungspipelines und QA/Test-Umgebungen erforderlich ist.Torque unterstützt auch Sicherheitsanforderungen mit Selbstbedienungs-Zugriffskontrollen, mit denen zentralisierte DevOps-Teams definieren können, welche Elemente von Umgebungen Endbenutzer frei konfigurieren können und welche Elemente nicht geändert werden können, was sowohl Flexibilität als auch Governance bietet. Torque erreicht dies durch integrierte Funktionen wie automatisches Tagging, benutzerdefiniertes Tagging und rollenbasierte Zugriffskontrollen (RBAC).Informationen zu QualiQuali mit Hauptsitz in Austin, Texas, bietet die führende Plattform für Environments-as-a-Service-Infrastruktur-Automatisierungslösungen und hilft Unternehmen, sich von der Komplexität ihrer Infrastruktur zu befreien, damit sie schneller arbeiten können. Global-2000-Unternehmen und Innovatoren auf der ganzen Welt verlassen sich auf die preisgekrönten CloudShell- und Torque-Plattformen von Quali, um On-Demand-Automatisierungslösungen mit Selbstbedienung zu erstellen, die die technische Produktivität steigern, die Cloud-Kosten senken und die Nutzung der Infrastruktur optimieren. 