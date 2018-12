Qualcomm meldet iPhone-Verkaufsverbot in China - Apple widerspricht

Weitere Suchergebnisse zu "Qualcomm":

SAN DIEGO/PEKING (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Qualcomm hat in seinem Patentstreit mit Apple nach eigenen Angaben Verkaufsverbote für einige iPhone-Modelle in China erwirkt.



Apple entgegnete aber umgehend, dass das iPhone in allen Varianten in dem Markt erhältlich bleibe. "Wir werden alle unsere rechtlichen Optionen vor den Gerichten ausschöpfen", erklärte der iPhone-Konzern dem Sender CNBC am Montag.

Qualcomm erklärte zuvor, ein Gericht in der Stadt Fuzhou habe die Verletzung von Patenten des Chipkonzerns festgestellt. Daraufhin sei der Verkauf der Modelle iPhone 6S, 7, 8 und ihrer größerer Versionen sowie des im vergangenen Jahr erschienenen iPhone X untersagt worden.

Die Apple-Aktie verlor nach dem Handelsauftakt in New York 1,5 Prozent und war damit der schwächste Wert im Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial .

Qualcomm reichte auch mehrere Klagen vor deutschen Gerichten ein und will hierzulande ebenfalls Verkaufsverbote erstreiten. Apple klagte gegen Qualcomm mit dem Vorwurf, der Chipkonzern verlange zu hohe Gebühren für die Nutzung seiner Patente. Qualcomm bekommt seitdem kein Geld mehr von den iPhone-Auftragsfertigern und wirft Apple vor Gericht die Verletzung diverser Patente vor./so/DP/men