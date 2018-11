Qualcomm Technologies, Inc. teilt die DIRBS-Software-Plattform, um gefälschte und gestohlene Geräte aufzufinden

Weitere Suchergebnisse zu "Qualcomm":

San Diego (ots/PRNewswire) -Kann verwendet werden, um die Sicherheit des mobilen Ökosystemsrund um den Globus zu verbessernQualcomm Technologies, Inc., eine Tochtergesellschaft von QualcommIncorporated (NASDAQ: QCOM) gab heute bekannt, dass es seinePlattform für Geräteidentifizierung, Registrierung und Blockiersystem(DIRBS) als kostenlose Open-Source-Software zum Downloaden teilt.DIRBS, die serverbasierte Softwareplattform von QualcommTechnologies, kann verwendet werden, um bei der Identifizierung vongefälschten, illegalen und gestohlenen Mobilgeräten in einem Land zuhelfen. Die DIRBS-Software-Plattform wird Regulierungsbehörden dabeihelfen, Geräte zu klassifizieren und IMEI-basierte Listen für Melde-,Amnestie- und Blockierzwecke zu erstellen. DIRBS wurde schonerfolgreich in Pakistan eingesetzt und man erwartet in den kommendenMonaten weitere Einsätze in mehreren anderen Märkten."Gefälschte Geräte stellen weltweit ein erhebliches Problem darund verursachen den legitimen Herstellern jedes Jahr Schäden vonschätzungsweise 45,3 Milliarden EUR durch verlorene Verkaufsumsätze -das hat eine kürzlich von der Europäischen Union durchgeführte Studieüber geistiges Eigentum ergeben, die im Februar 2017 veröffentlichtwurde", Mohammad Raheel Kamal, Senior Director, IPR Enforcement,Qualcomm Incorporated. "Das Teilen der DIRBS-Lösung als freiherunterladbare Open-Source-Software wird es der Mobilfunkindustrieermöglichen, diese leistungsfähige Technologie schnell zuimplementieren, um Fälschungen und damit verbundene Probleme rund umden Globus zu lösen.""Qualcomm engagiert sich dafür, das mobile Ökosystem zu bereichernund unter anderem Regulierungsbehörden bei der Deckung ihrerSicherheitsbedürfnisse in Bezug auf Mobilfunkgeräte zu unterstützen",sagte John Han, SVP, Qualcomm Incorporated and GM, QualcommTechnology Licensing. "Wir freuen uns, die DIRBS-Software-Plattformzu teilen, um Regulierungsbehörden dabei zu helfen, die Verbreitunggefälschter, illegaler und gestohlener Geräte verstärkt zubekämpfen."Die serverbasierte Software-Plattform DIRBS wird auf derOpen-Source-Software-Website Github (https://github.com/dirbs)gehostet und kann von Interessenten kostenlos heruntergeladen undgenutzt werden.Weitere Informationen finden Sie hier:http://www.qualcomm.com/company/ecosystem/counterfeit-stolen-devices.Über QualcommQualcomm erfindet bahnbrechende Technologien, welche die Art undWeise transformieren, wie die Welt Verbindungen aufbaut, rechnet undkommuniziert. Als wir das Telefon mit dem Internet verbunden haben,war die mobile Revolution geboren. Heute stellen unsere Erfindungendie Grundlagen für lebensverändernde Produkte, Erlebnisse undBranchen dar. Während wir die Welt zu 5G hinführen, stellen wir unsdiesen nächsten großen Wandel in der Mobilfunktechnologie so vor,dass er eine neue Ära intelligenter, vernetzter Geräte hervorbringenund neue Möglichkeiten in vernetzten Autos, bei der Fernlieferung vonAltenpflege-Dienstleistungen und beim IoT schaffen wird - dazugehören Smart Cities, Smart Homes und Wearables. QualcommIncorporated umfasst unser Lizenzgeschäft, QTL und die überwiegendeMehrheit unseres Patentportfolios. Qualcomm Technologies, Inc. isteine Tochtergesellschaft von Qualcomm Incorporated. Sie führtzusammen mit seinen Tochtergesellschaften alle unsere Planungs-,Forschungs- und Entwicklungsfunktionen durch und kümmert sich um alleunsere Produkte und Dienstleistungsunternehmungen, einschließlich desHalbleitergeschäfts von QCT. Weitere Informationen finden Sie auf derWebsite (https://www.qualcomm.com/) von Qualcomm, imOnQ Blog(https://www.qualcomm.com/news/onq) sowie auf unseren Twitter-(http://www.twitter.com/qualcomm) und Facebook(http://www.facebook.com/qualcomm)-Seiten.Pressekontakt:bei Qualcomm:Pete Lancia, Corporate Communications+1-858-845-5959corpcomm@qualcomm.comJohn Sinnott, Investor Relations+1-858-658-4813ir@qualcomm.comOriginal-Content von: Qualcomm Technologies, Inc., übermittelt durch news aktuell