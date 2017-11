Qualcomm Analyse: US-Chipbranche im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Qualcomm":

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg möchte Broadcom den Konkurrenten Qualcomm zu 70,00 US-Dollar je Anteilsschein übernehmen, was 103 Milliarden US-Dollar entspricht. Mit den Schulden zusammen beläuft sich der Gesamtwert der Übernahme sogar auf 130 Milliarden US-Dollar. Damit deutet sich laut Medienberichten die bislang größte Übernahme in der Chip-Branche an. Qualcomm bestätigte am Montagnachmittag das freiwillige Übernahmeangebot durch Broadcom zu 70,00 US-Dollar je Aktie – das im weiteren Verlauf zu einem fortgesetzten Kurssprung bei Qualcomm führen könnte und hierdurch weiteres spekulatives Kurspotenzial freigibt. Denn bis zu der runden Marke von 70,00 US-Dollar bei Qualcomm sind allein in dem Wertpapier noch bis zu 12 Prozent herauszuholen.

Ausgehend von einer kurzfristigen charttechnischen Einschätzung der Qualcomm-Aktie, beherrscht nach wie vor noch ein mittelfristiger Abwärtstrend das Kursgeschehen in dem Wertpapier. Durch die Übernahmeabsicht von Broadcom und einem gleichzeitigen Angebot von 70,00 US-Dollar je Anteilsschein, dürfte Qualcomm vielleicht sogar noch heute auf diese Marke zulegen und macht ein Long-Investment durchaus attraktiv. Eine passende Verlustbegrenzung sollte aber trotzdem nicht fehlen und ist unterhalb der runden Marke von 60,00 US-Dollar anzusiedeln. Platz die ganze Angelegenheit und Qualcomm rutschte unter 50,00 US-Dollar ab, so müssen Abgaben auf die Jahrestiefs aus 2016 bei 42,24 US-Dollar eingeplant werden.

