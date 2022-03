Qualcomm-Aktie: Das sollten Sie nicht verpassen!

Qualcomm Inc.(NASDAQ:QCOM) gab am Montag die Auflegung des Snapdragon Metaverse Fund bekannt, der bis zu 100 Millionen US-Dollar in Entwickler und Unternehmen investieren soll, die einzigartige, immersive XR-Erlebnisse sowie damit verbundene Kerntechnologien der erweiterten Realität (AR) und der künstlichen Intelligenz (AI) entwickeln.

Der Fonds plant die Bereitstellung von Kapital durch Venture-Investitionen in führende XR-Unternehmen, um die Finanzierung eines Entwickler-Ökosystems für XR-Erlebnisse in



