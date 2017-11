Qualcomm: Aktie nach Übernahmespekulationen obenauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Qualcomm":

die Aktie von Qualcomm ist nach oben geschossen, nachdem bekannt geworden ist, dass der Chipkonzern Broadcom seine Fühler nach dem Unternehmen ausgestreckt hat. Broadcom hat signalisiert, dass man den Wettbewerber gerne für rund 130 Mrd. USD übernehmen möchte.

Feindliche Übernahme: Bei Qualcomm regt sich Widerstand gegen die Übernahme!

Neben regulatorischen Bedenken scheint der Konzernführung die Offerte von 70 USD je Aktie wohl zu niedrig zu sein. An der Börse erreicht die Aktie hingegen nicht einmal annähernd den gebotenen Preis. Der Höchststand der letzten Tage liegt bei etwas über 65 USD. Anleger rechnen also wohl nicht mit einer baldigen Einigung der beiden Unternehmen.

Charttechnische Einschätzung: Günstige Möglichkeit für eine Übernahme!

Nachdem der Qualcomm-Aktienkurs in den letzten Wochen unter einem Streit mit Apple gelitten hat, kommt die Übernahmespekulation zum richtigen Zeitpunkt. Trotzdem befindet sich die Aktie auch weiterhin noch in einem Abwärtstrend, der sich jedoch wandeln könnte. Die feindliche Übernahme ist jedoch alles andere als in trockenen Tüchern.

Ein Beitrag von Johannes Weber.