Qualcomm Aktie: Neue Audio-Chips lehren Apple das Fürchten!

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) wird sich möglicherweise bald einer verstärkten Konkurrenz im Kopfhörersegment stellen müssen, da Qualcomm, Inc. (NASDAQ:QCOM) eine neue Reihe von Chips angekündigt hat, die entwickelt wurden, um kabellose Kopfhörer mit Geräten zu verbinden, die mit dem Android-Betriebssystem von Alphabet Inc. (NASDAQ :GOOGL) (NASDAQ:GOOG) laufen.

Qualcomm hat Chips veröffentlicht, die es Android-Geräten ermöglichen, sich mit Kopfhörern auf die gleiche Weise



