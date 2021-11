Qualcomm Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert Qualcomm per 26.11.2021, 18:59 Uhr bei 180.71 USD. Qualcomm zählt zum Segment "Halbleiter".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Qualcomm auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 22 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Qualcomm-Aktie sind 14 Einstufungen "Buy", 8 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 7 Buy, 5 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 182,95 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (180,71 USD) ausgehend um 1,24 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Qualcomm von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Qualcomm investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,65 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,12 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Qualcomm mit einer Rendite von 16,52 Prozent mehr als 40 Prozent darunter. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 32,15 Prozent. Auch hier liegt Qualcomm mit 15,62 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

