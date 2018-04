Qualcomm Aktie: Am Boden zerstört!

Weitere Suchergebnisse zu "Qualcomm":

Die Probleme bei Qualcomm scheinen kein Ende zu nehmen. Das Unternehmen steckte ohnehin schon in Schwierigkeiten, als das US-Handelsministerium einen Boykott gegen den chinesischen Telekommunikationshersteller ZTE verhängte. Jener hatte unerlaubterweise Ausrüstung und Komponenten in den Iran und nach Nordkorea verkauft. Qualcomm ist von dem Boykott schwer getroffen, Insider berichten, dass die Amerikaner rund 500 Millionen USD an Umsatz durch ZTE erzielt ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.