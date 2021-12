Qualcomm-Aktie: AI-Chip-Chef verlässt das Unternehmen!

Finanztrends Video zu Qualcomm



Überblick Keith Kressin, ein leitender Angestellter von(NASDAQ:QCOM), der die Entwicklung von Chips für künstliche Intelligenz überwachte, hat das Unternehmen verlassen, um CEO von MemryX zu werden, berichtet Reuters. MemryX, das 2019 von Professoren der University of Michigan gegründet wurde, arbeitet an der zweiten Generation eines Chips, der Kameras in Autos und Fabrikrobotern bei der Erkennung von Objekten helfen soll – ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!