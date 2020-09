Qualcomm Aktie: 5G für alle!

Weitere Suchergebnisse zu "Qualcomm":

Ambitionierte Pläne: Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag berichtete, will der US-Chipspezialist Qualcomm die neue Mobilfunkgeneration 5G künftig in nahezu jedem neuen Smartphone unterstützen.

Dies kündigte Qualcomm-Präsident Cristiano Amon am Donnerstag in der Eröffnungsrede der Internationalen Funkausstellung (Ifa) in Berlin an. Der von Qualcomm entwickelte, 5G-fähige Snapdragon 4-Chip werde das Versprechen einlösen, „5G für alle Smartphone-Nutzer verfügbar zu machen.“

