Quai D'Orsay markiert die Halbzeit des XIX. Habano Festivals

Die Marke Quai D'Orsay tritt ins Rampenlicht und startet mit einemüberarbeiteten Design und der Veröffentlichung von zwei neuen Vitolasin eine neue vielversprechende Ära- In diesem Jahr vereint die Alianza Habanos zwei Ikonen: Habanos undBrandy de Jerez.- Das große Finale des Internationalen Habanosommelier-Wettbewerbsfindet am 3. März statt.Die XIX. Ausgabe des Habano Festivals startet in ihre zweiteHälfte und feiert weiterhin in freundlicher und exklusiver Atmosphäreden guten Geschmack mit der Havanna-Zigarre (Habano) als zentralemThema.Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier:https://www.multivu.com/players/uk/8054751-mid-point-xix-habano-festival/Gestern fand im El Laguito ein Abend zu Ehren von Quai D'Orsaystatt, der 1973 von Cubatabaco exklusiv für den französischen Marktgeschaffenen Marke. Quai D'Orsay schlägt mit der Veröffentlichungseines neuen Designs, der Präsentation von zwei neuen Vitolas und deminternationalen Distributionsnetzwerk in wichtigen Märkten vonHabanos S.A. eine neue und vielversprechende Richtung ein.Besucher dieser Abendveranstaltung konnten die drei aktuellenVitolas der Marke genießen, Coronas Claro und die neuen No. 50 undNo. 54, darüber hinaus auch noch eine Vitola aus dem klassischenPortfolio - Quai D'Orsay Imperiales, die exklusiv für diesen Abendneu aufgelegt wurde. Dazu gab es herausragende internationalekubanische Musik und Choreographien der Truppe von Maestro SantiagoAlfonso.Besucher des XIX. Habano Festivals konnten auch die traditionelleAlianza Habanos genießen, die zwei Legenden vereinte: Habanos und denrenommierten spanischen Brandy de Jerez. Bodegas González Byass,Bodega Sánchez Romate Hnos., Bodegas Fundador und Bodegas Osbornekombinierten ihre exklusiven Brandys mit zwei der renommiertestenHabanos: Trinidad Vigía und Partagás Serie D No.4.Zu den wichtigsten Aktivitäten im Rahmen des Festivals gehört dieXVI. Ausgabe des Internationalen Habanosommelier-Wettbewerbs. DieFinalisten sind: Andrea Balzani (Italien), Slavomir Marek Bielicki(Vereinigtes Königreich) und Felipe Rojas (Chile). In derVorausscheidung bewiesen die Teilnehmer ihre Habanos-Kenntnisse beider Präsentation ihrer eigenen Kombination, die ungewöhnlich undinnovativ sein musste, und einer Blindverkostung von Habanos undSpirituosen. Im großen Finale warten in Fortsetzung der letztenaußergewöhnlichen Auflage des Wettbewerbs ein praktischer Test imAnschneiden und Anzünden von Habanos und eine aussagekräftigeDegustation und Kombination mit verschiedenen Spirituosen auf dieTeilnehmer.Das Festival endet am Freitag, dem 3. März, mit einem derexklusiven Línea 1935 der Marke Montecristo gewidmeten Galaabend. Andiesem Abend werden die Habanos Awards vergeben und die traditionelleHumidor-Auktion abgehalten, deren Erlöse dem kubanischenGesundheitssystem zugutekommen.