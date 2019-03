Quad/Graphics: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Quad/Graphics weist am 25.03.2019, 05:55 Uhr einen Kurs von 11,24 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Kommerzielles Drucken" geführt.

Wie Quad/Graphics derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Quad/Graphics zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Buy"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Buy"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Buy"-Einstufung.

2. Analysteneinschätzung: Für Quad/Graphics liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Quad/Graphics vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 28 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (11,24 USD) könnte die Aktie damit um 149,11 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Quad/Graphics-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Quad/Graphics aktuell 10,68. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +8,42 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Quad/Graphics bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.