Quad/GraphicsLohnt sich das wirklich, ?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Quad/Graphics, die im Segment "Kommerzielles Drucken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 04.04.2019, 09:01 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 12,12 USD.

Die Aussichten für Quad/Graphics haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Quad/Graphics in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Buy"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Quad/Graphics haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Quad/Graphics bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Quad/Graphics mit einer Rendite von -47,76 Prozent mehr als 60 Prozent darunter. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 8,33 Prozent. Auch hier liegt Quad/Graphics mit 56,1 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Quad/Graphics ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,04 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 81 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 48,13 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.