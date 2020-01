QuEST plant für CES 2020 Premiere eines Solution Accelerator zur ML-gestützten Entwicklung von KI-Anwendungen

Las Vegas und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - - Ziel ist dieAutomatisierung des Entwicklungsprozesses für Computer Vision-Anwendungen- Dateningenieure, Datenforscher und Datenanalysten profitieren von höhererProduktivität und EffizienzQuEST Global, ein weltweiter Anbieter von Produktentwicklungs- undLebenszyklus-Diensten, wird auf der CES(https://www.quest-global.com/upcoming-events/ces-2020/) (Consumer ElectronicsShow) 2020 einen Solutions Accelerator präsentieren, der Design, Training,Bereitstellung und Verwaltung von Deep Learning-(DL-)Modellen für dieEntwicklung von Computer Vision-Anwendungen erleichtert. Wer die Lösung sehenwill, kommt zu Stand 1909 (Westgate). Mit der Lösung sind Datenforscher,Datenanalysten und Dateningenieure in der Lage, Deep Learning-basierteAnwendungen für maschinelles Sehen schnell, effizient und mit minimalemArbeitsaufwand zu entwickeln. Eine grafische, menügeführte Oberflächeerleichtert die Modellerstellung und macht so die Entwicklung von DeepLearning-Lösungen viel einfacher und schneller.Die neue Lösung von QuEST Global ist speziell darauf ausgelegt,Schlüsseloperationen des Modellentwicklungs-Workflows wie Datenkennzeichnung,Datenaugmentierung und Kreuzvalidierung zu automatisieren. Mit intuitivenDashboards, Leistungsmetriken und benutzerdefinierter Modellerstellung bietetdas Tool einfache Neutrainings- und Bereitstellungsoptionen für Zielgeräte. DerSolution Accelerator automatisiert und vereinfacht den KI-Entwicklungsworkflow,damit Datenforscher, Dateningenieure und Datenanalysten produktiver arbeiten undnebenbei von einer höheren Rendite profitieren können. So können sie sich aufinnovative Methoden zur Verbesserung der Genauigkeit und Leistung der Modellekonzentrieren.Arun Pai (https://www.quest-global.com/leadership/arun-pai/), President - NewsBusiness Development, QuEST Global, sagte: "Wir bei QuEST Global arbeitenunermüdlich an der Beschleunigung und Entwicklung innovativer Lösungen fürunsere Kunden in unterschiedlichen Industriezweigen durch die modernstenTechnologien und Tools. Dieser Accelerator für die Entwicklung von DeepLearning-Modellen ist eine solche robuste Lösung, um den Workflow der visuellenAnalyse zu straffen und zu beschleunigen. So entsteht ein Mehrwert für Kundenquer durch alle Industriezweige."QuEST Global arbeitet seit mehr als zwanzig Jahren an Lösungen für denkompletten Lebenszyklus der Produktentwicklung. Kunden sind so in der Lage,bessere Produkte zu entwickeln, neue Märkte zu erschließen und die Effizienz undQualität zu verbessern. Das Unternehmen nutzt zukunftsweisende Technologien wieEdge Computing, künstliche Intelligenz, Deep Learning, Big Data und prädiktiveAnalyse, damit Industriezweige wie Halbleiter, Unterhaltungselektronik undComputersysteme ihre Produktentwicklungs- und Innovationszyklen verkürzen undoperative Effizienzgewinne erzielen können. Als verlässlicher Partner ist dasUnternehmen bestrebt, das Erlebnis der Endverbraucher aufzuwerten und seineKunden beim Geschäftserfolg und bei der digitalen Transformation zuunterstützen.Informationen zu QuEST GlobalSeit über 20 Jahren ist QuEST Global ein verlässlicher Partner fürProduktentwicklungs- und Lebenszyklus-Dienste für viele der weltweitrenommiertesten Unternehmen in den Bereichen Flugzeugmotoren, Hightech,Luftfahrt und Verteidigung, Transport (Automobil- und Schienenverkehr), Stromund Industrie, Öl und Gas und Medizinprodukte. Mit einer weltweiten Präsenz in15 Ländern, 67 globalen Lieferzentren und über 12.500 Mitarbeitern sieht sichQuEST Global als Vorreiter bei der Bündelung mechanischer, elektronischer,softwarebasierter und digitaler Engineering-Innovationen, um Lösungenhervorzubringen, die die Welt sicherer und sauberer machen. QuEST Global möchtemit seinem tiefgreifenden Branchenwissen und digitalen Know-how seinen Kundenhelfen, die Produktentwicklung und Innovationszyklen zu beschleunigen,alternative Einnahmequellen zu erschließen, die Kundenerfahrung zu verbessernsowie Fertigungsprozesse und Betriebsabläufe effizienter zu gestalten.Pressekontakt:Anto T Ouseph: anto.ouseph@quest-global.com+91-9895293329Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/119718/4484112OTS: QuEST GlobalOriginal-Content von: QuEST Global, übermittelt durch news aktuell