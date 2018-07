QuEST ernennt Berthold Puchta zum Chef des Transportsektors

München (ots/PRNewswire) -QuEST Global (https://q-g.co/home), der innovative Anbieter vonEngineering-Dienstleistungen, hat Berthold Puchta zum Vice Presidentund Global Industry Leader für den Sektor Transportation ernannt. Indieser Funktion wird Berthold Puchta die Strategie und den Ausbau derverschiedenen Interessen des Unternehmens im Sektor Transportationvorantreiben, einschließlich Automotive, Offroad und Rail. Bevor erzu QuEST kam, war Berthold Puchta Executive Vice President für dasweltweite Automotive-Geschäft bei der ESG Elektroniksystem- undLogistik-GmbH, wo er für das globale Automotive Business inDeutschland, den USA und China verantwortlich war und diestrategische Vision des Unternehmens für vernetzte Automobile undautomatisiertes Fahren entwickelt hat.Berthold Puchta hat über 25 Jahre Erfahrung in Engineering und IT,operativem Geschäft und Sales - sowohl auf der Kunden- als auch aufder Lieferantenseite der Transportwirtschaft. Seine bisherigeBerufslaufbahn umfaßt geschäftsführende Leitungspositionen beiführenden Transport- und Technologieunternehmen in Nordamerika, Asienund Europa, unter anderem Porsche, Daimler, HP, T-Systems und CSC.Berthold Puchta hat an der Universität StuttgartIngenieurswissenschaften studiert und ist INSEAD-Absolvent. Er wirdvon Deutschland aus arbeiten und berichtet an Robert Harvey,President Sales QuEST Global."Durch das Zusammenwachsen von mechanischen, Software- unddigitalen Technologien ändert sich unser Mobilitätskonzept, da dieSektoren Automotive (https://q-g.co/auto) und Rail transformiertwerden. Wir sehen enorme Chancen in der Bereitstellung vernetzterIngenieurleistungen für unsere Kunden und die globale Skalierung desGeschäfts. Bertholds Erfahrungsschatz, den er sich bei Erstausrüsternund Tier-1-Zulieferern des Transportsektors rund um die Welt erworbenhat, wird uns dabei helfen, umfassende Lösungen mit maximalemMehrwert für unsere Kunden zu entwickeln, damit diese ihre Planzielefür Verbesserungen bei Produkten, Fertigung und Lieferketteerfolgreich realisieren können", sagte Robert Harvey.Berthold Puchta sagt über seine neue Funktion: "Das Transportwesenbefindet sich im Umbruch. Neue digitale und andere Technologien sinddie Grundlage für intelligente und autonome Fahrzeuge, alternativeAntriebe, funktionellen Schutz, Konnektivität und Sicherheit. Esinspiriert mich, dass sich QuEST mit beispielloser Leistungskompetenzbei all diesen Technologien als Weltmarktführer des Transportsektorspositioniert. Zu den Alleinstellungsmerkmalen von QuEST zählen seineStärke bei umfassenden Engineering-Lösungen für Kunden und sein Rufals zuverlässiger und bevorzugter Engineering-Dienstleister vonführenden Weltkonzernen. Ich freue mich außerordentlich, diesemerfolgreichen und schnell expandierenden Team beizutreten."Informationen zu QuEST GlobalQuEST Global (https://q-g.co/home) ist ein zuverlässiger Anbietervon Ingenieurleistungen und -lösungen für viele der bekanntestenFortune-500-Marken auf der Welt in den Bereichen Triebwerke, Luft-und Raumfahrt, Verteidigung, Automotive, Medizintechnik, Öl und Gas,Energie, Hi-Tech, Industrie und Schienenverkehr und hat über 10.000Mitarbeiter. Seit über 20 Jahren ist QuEST ein verlässlicher Partner,der umfassende Unterstützung über den gesamtenEngineering-Lebenszyklus bietet. Damit helfen wir unseren Kunden, dieEffizienz zu steigern, die Qualität zu verbessern, neue Produkte zuentwickeln und neue Märkte zu erschließen. Durch einen kooperativenund individuellen Ansatz ermöglicht QuEST seinen Kunden,traditionelle technische Anforderungen sowie die Konvergenz vondigitaler und mechanischer Technologie zu bewältigen, um ihnen zuhelfen, sichere, zuverlässige und qualitativ hochwertige Produkte undDienstleistungen zu entwickeln.Pressekontakt:Anto T Ouseph+91-471-3095328anto.ouseph@quest-global.comOriginal-Content von: QuEST Global, übermittelt durch news aktuell