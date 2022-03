QuEST Global unterzeichnet Vereinbarung mit Alstom zur Lieferung technischer Lösungen

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Bengaluru, Indien und Paris, 23. März 2022 (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen wird Alstom bei seinen Engineering-Anforderungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge und Komponenten, digitale und integrierte Lösungen sowie Mobilitätsdienstleistungen unterstützenAlstom hat einen Partnerschaftsvertrag mit QuEST Global (https://www.quest-global.com/), dem global tätigen Unternehmen für Produktentwicklungsdienstleistungen, unterzeichnet, um weltweit technische Dienstleistungen der nächsten Generation für die Schienenverkehrsindustrie bereitzustellen. Im Rahmen dieser mehrjährigen Vereinbarung wird ein engagiertes Team von QuEST Alstom im Bereich Schienenfahrzeuge, Signaltechnik und Dienstleistungen technisch unterstützen.QuEST wird seine Dienstleistungen über den gesamten Produkt- und Projektentwicklungszyklus von Alstom erbringen. Mit fokussierten technischen Dienstleistungen und Lösungen wird das Unternehmen Alstom dabei helfen, eine gesunde Auftragslage aufrechtzuerhalten, indem die Projektausführung beschleunigt wird. QuEST wird Alstom auch bei der Entwicklung moderner Züge und Eisenbahnsignalsysteme unterstützen. Diese leistungsorientierte Partnerschaft wird es Alstom ermöglichen, seine globale Reichweite auszubauen, indem es seine Präsenz in den „Best Cost Countries" erhöht.Ajit Prabhu, Vorsitzender und CEO von QuEST Global, erklärte dazu: „Die Partnerschaft ist ein Beweis für das Engagement von QuEST bei der Bereitstellung integrierter technischer Lösungen, die das Portfolio unserer Kunden aufwerten. Wir freuen uns, eine Vereinbarung mit Alstom unterzeichnet zu haben, um Unterstützung für ihren weltweiten technischen Bedarf zu leisten."QuEST ist seit fünf Jahren ein Partner von Alstom und dieses neue Unterfangen wird die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen durch die Nutzung der technischen Expertise von QuEST weiter stärken. Durch diese Zusammenarbeit erhält Alstom Zugang zu hochqualifizierten Ingenieuren, die dem Unternehmen bei der Erfüllung der globalen Anforderungen unter die Arme greifen.Informationen zu AlstomAlstom führt Unternehmen in eine kohlenstoffarme Zukunft und entwickelt und vermarktet Mobilitätslösungen, die die nachhaltigen Grundlagen für die Zukunft des Verkehrs bilden. Das Produktportfolio von Alstom reicht von Hochgeschwindigkeitszügen über U-Bahnen, Einschienenbahnen und Straßenbahnen bis hin zu integrierten Systemen, kundenspezifischen Dienstleistungen, Infrastruktur-, Signal- und digitalen Mobilitätslösungen. Alstom hat weltweit 150.000 Fahrzeuge im gewerblichen Einsatz. Mit der Zusammenführung von Bombardier Transportation und Alstom am 29. Januar 2021 beläuft sich der kombinierte Proforma-Umsatz des erweiterten Konzerns für den Zwölfmonatszeitraum zum 31. März 2021 auf 14 Milliarden Euro. Alstom hat seinen Hauptsitz in Frankreich, ist heute in 70 Ländern präsent und beschäftigt mehr als 70.000 Mitarbeiter. www.alstom.comInformationen zu QuEST GlobalSeit fast 25 Jahren ist QuEST Global (https://www.quest-global.com/) ein vertrauenswürdiger globaler Partner für Produktentwicklungsdienstleistungen für viele der weltweit bekanntesten Unternehmen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Automobil, Energie, Hi-Tech, Gesundheitswesen und medizinische Geräte, Schienenverkehr und Halbleiter. Mit einer Präsenz in 13 Ländern, 56 Lieferzentren weltweit und mehr als 13.000 Mitarbeitern steht QuEST Global an der Spitze der Konvergenz von Innovationen in den Bereichen Mechanik, Elektronik, Software und Digitaltechnik, um Lösungen für eine sicherere, sauberere und nachhaltige Welt zu entwickeln. Das fundierte Fachwissen und die digitale Expertise von QuEST Global helfen seinen Kunden, Produktentwicklungs- und Innovationszyklen zu beschleunigen, alternative Einnahmequellen zu schaffen, das Kundenerlebnis zu verbessern und Fertigungsprozesse und Abläufe effizienter zu gestalten. Weitere Informationen zur Expertise von QuEST Global im Schienenverkehr finden Sie unter https://www.quest-global.com/industries/rail/Pressekontakt:QuEST Global - Anubhuti.Agarwal@quest-global.comPressekontakt:+91 9903316945Original-Content von: QuEST Global, übermittelt durch news aktuell