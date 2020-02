QuEST Global stärkt seine Führungsposition in 'Zinnov Zones - Engineering R&D Services 2019'

Singapur (ots/PRNewswire) - - behält zum fünften Mal in Folge dieGesamtführungsposition- erstmals als führendes Unternehmen für Unternehmenssoftware undUnterhaltungselektronik positioniert- konsolidierte Führungsposition in den Bereichen Automobil, Transport, Luft-und Raumfahrt, Energie & Versorgung und Medizinprodukte- anerkannt als ein expandierender und etablierter Akteur im BereichPlattform-Engineering und Design & Simulation Engineering ServicesQuEST Global (https://www.quest-global.com/), ein globales Unternehmen fürProdukt-Engineering und Lifecycle-Services, hat seine Führungsposition in den'Zinnov Zones - Engineering and R&D Services Ratings 2019' gestärkt. Der Berichtwurde von Zinnov nach der Bewertung von mehr als 35 globalen Anbietern vonEngineering-Dienstleistungen in wichtigen Industriesegmenten veröffentlicht. DieEngineering-Dienstleister wurden auf der Grundlage ihrerProduktentwicklungsfähigkeiten, Innovation, Kundenbeziehungen,Ökosystemverknüpfungen, Skalierbarkeit, Tiefe und Reife derEngineering-Dienstleistungen sowie ihrer Spezialisierung bewertet.In der Bewertung der ER&D-Dienstleistungen hat Zinnov die Führungsqualitäten vonQuEST Global in den Bereichen Unternehmenssoftware, Automobil,Unterhaltungselektronik, Transport, Luft- und Raumfahrt, Energie & Versorgungund Medizinprodukte anerkannt. QuEST Global hat seine Präsenz in den BereichenDesign- und Simulationstechnik und Plattformtechnik verstärkt, in denen Zinnovdas Unternehmen in der expansiven und etablierten Zone positioniert hat. Für dieIndustrieautomatisierung und den Halbleitersektor wurde das Unternehmen vonZinnov in der Ausführungszone angesiedelt."QuEST Global ist eines der wenigen reinenEngineering-Dienstleistungsunternehmen, die sich kontinuierlich verbessern undJahr für Jahr bedeutende Fortschritte machen. QuESTs kontinuierlicheInvestitionen in Onshore-Standorte, ihr strategischer Fokus auf Akquisitionenund die Fähigkeit des Unternehmens, die Konvergenz von Elektronik, Software,mechanischen und digitalen Engineering-Dienstleistungen zu nutzen, hat es ihnenermöglicht, ihren Kunden innovative Lösungen in verschiedenen Branchenanzubieten. Dies hat es dem Unternehmen ermöglicht, seine Führungsposition inder Bewertung der "Zinnov Zones 2019 - Engineering und R&D Services" zu behaltenund zu stärken", sagte Sidhant Rastogi, Partner & Practice Head, Zinnov.Bob Harvey, Präsident von QuEST Global, kommentierte diese Leistung wie folgt:"Bei QuEST Global sind wir ständig bemüht, die aufkommenden Bedürfnisse unsererKunden zu verstehen und sie mit erstklassigen und innovativen technischenLösungen zu begeistern. Wir sind dankbar für diese Anerkennung von Zinnov, dasie ein wahres Spiegelbild dessen ist, wie wir unsere Kunden in die Lageversetzen, ihre alten Grenzen zu überwinden, indem wir die Art und Weise, wieMenschen reisen, leben, arbeiten und miteinander umgehen, fördern. Unserintegrierter lokal-globaler Lieferansatz und unsere fundierte Erfahrung imBereich des Domain-Engineerings in verschiedenen Branchen ermöglichen es uns,sorgfältig höherwertige Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse unserer Kundenzu entwickeln und so eine positive Auswirkung auf ihr Geschäft als ihr "TrustedThinking Partner" zu gewährleisten".QuEST Global arbeitet mit den weltweit anerkanntesten Unternehmen inverschiedenen Branchen zusammen und hilft ihnen, die wachsende Nachfrage nachvernetzten technischen Lösungen für die Endkunden zu befriedigen. In den letztenzwei Jahrzehnten hat das Unternehmen seinen Kunden geholfen, Probleme zuerkennen, proaktiv innovative Lösungen zu entwickeln und Produkte im heutigendigitalen Zeitalter sicherer und zuverlässiger zu machen.Informationen zu ZinnovZinnov mit Sitz in Bangalore und Niederlassungen in Gurgaon, Silicon Valley undHouston wurde 2002 gegründet. Seit seiner Gründung hat Zinnov fundiertesFachwissen in den Bereichen Produkttechnik und digitale Transformationaufgebaut. Kunden werden durch die folgenden Leistungen unterstützt:- Forschung und strategische Beratung für Software-Dienstleister inden Bereichen Produktentwicklung und Digitalisierung- Unterstützung von Unternehmen bei der Entwicklung und Optimierungeiner globalen Partnerstrategie für die Produktentwicklung, umDurchsatz, Innovationskraft und Produktivität zu steigern undKosten zu sparen- Umsatzsteigerung für Produkte und Dienstleistungen in Indien undweiteren Schwellenmärkten- Unterstützung von MNC GIC bei der Konsolidierung ihresgeografischen FußabdrucksMit einem Team aus erfahrenen Experten und Forschungsteams betreut Zinnov Kundenin den Bereichen Software, Halbleiter, Unterhaltungselektronik, Fahrzeugtechnik,Speichersysteme, Telekommunikation & Netzwerke, Gesundheitswesen,Bankengeschäft, Finanzdienstleistungen und vertikale Einzelhandelsmärkte in denUSA, Europa, Japan und Indien.Weitere Informationen finden Sie unter http://zinnov.comInformationen zu QuEST GlobalSeit über 20 Jahren ist QuEST Global ein verlässlicher Partner fürProduktentwicklungs- und Lebenszyklus-Dienste für viele der weltweitrenommiertesten Unternehmen in den Bereichen Flugzeugmotoren, Hightech,Luftfahrt und Verteidigung, Transport (Automobil- und Schienenverkehr), Stromund Industrie, Öl und Gas und Medizinprodukte. Mit einer weltweiten Präsenz in15 Ländern, 67 globalen Lieferzentren und über 12.500 Mitarbeitern sieht sichQuEST Global als Vorreiter bei der Bündelung mechanischer, elektronischer,softwarebasierter und digitaler Ingenieurinnovationen, um Lösungenhervorzubringen, die die Welt sicherer und sauberer machen. QuEST Global möchtemit seinem tiefgreifenden Branchenwissen und digitalen Know-how seinen Kundenhelfen, die Produktentwicklung und Innovationszyklen zu beschleunigen,alternative Einnahmequellen zu erschließen, die Kundenerfahrung zu verbessernsowie Fertigungsprozesse und Betriebsabläufe effizienter zu gestalten.