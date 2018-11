QuEST Global stärkt Präsenz in Deutschland, investiert in lokale Fachkräfte

München (ots/PRNewswire) -Plan zur Stärkung der lokalen Präsenz angekündigt, um Autobauerund OEM zu unterstützenQuEST Global (https://www.quest-global.com/), der innovativeAnbieter von Ingenieurleistungen, hat angekündigt, dass er seinePräsenz in Deutschland ausbauen und in diesem Zusammenhang lokaleFachkräfte einstellen und in lokale Technologieunternehmeninvestieren will. Diese geplante Marktdiversifizierung ist im Rahmenvon QuESTs Zielsetzung zu sehen, sein Angebot an Ingenieurleistungenfür Kunden im Automobilsektor in Deutschland und weltweit zu stärken.QuEST Global will den Fokus auf wichtige Kunden in Deutschlandlegen und bis 2020 seine Belegschaft in Deutschland verdoppeln.Außerdem will das Unternehmen in dem Land in Technologieunternehmeninvestieren, um die Innovation voranzutreiben. Industrie 4.0 setztsich immer mehr durch. Mit Blick auf die strategischen Anforderungenseiner Kunden im Automobilsektor plant QuEST die Erweiterung seinesLeistungsangebots bei transformativen Technologien wie erweiterteRealität, künstliche Intelligenz, Analytik und Cloud für vernetzteFahrzeuge, autonomes Fahren, Shared Services sowie E-Mobilität.QuEST hat in den vergangenen Jahren seine Präsenz in Deutschlandkontinuierlich ausgebaut. 2015 investierte das Unternehmen in dieEngineering und Design im Fahrzeugbau GmbH (heute: QuEST GlobalEngineering Services GmbH), ein führender Ingenieurdienstleister fürden Automobilsektor mit Sitz in München. Danach folgten Investitionenin die deutsche DETECH Fahrzeugentwicklung GmbH & Co. KG und in dasrumänische Unternehmen IT Six Global Services in 2017. Ziel dieserInvestitionen waren die Vertiefung und Erweiterung der angebotenenIngenieurleistungen für Kunden sowie die Stärkung derLeistungskompetenz im Bereich Fahrzeugbau. Das Unternehmen kann demdeutschen Automobilmarkt heute mehr als zwei Jahrzehnte kombinierteFachexpertise anbieten.Gerhard Hauk, Geschäftsführer von QuEST Global Deutschland, sagte:"Durch die Verschmelzung von mechanischen und digitalen Technologienfindet ein grundlegender industrieller Wandel statt. Unsere Stärkeliegt bei Software und digitaler Expertise aus aller Welt, die wirnach Deutschland bringen wollen. QuEST richtet seine Wachstumsplänean den vielfältigen Herausforderungen des aufstrebenden deutschenAutomobilsektors aus, was letztendlich einen volkswirtschaftlichenNutzen bedeutet. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit führendenOEM und Tier-1-Zulieferern. Wir werden in lokale Fachkräfte undTechnologieunternehmen investieren, um unsere Kunden mit innovativentechnischen Lösungen zu unterstützen."Siddharth Mudgal, Vorsitzender des Deutsch-IndischenWirtschaftsforums, sagte über QuEST Globals Pläne für den deutschenAutomobilmarkt: "Als führender Ingenieurdienstleister ist QuEST einechtes Schwergewicht der Branche. Die beachtlichen Investitionen, dieIngenieurdienstleister wie QuEST Globalin Deutschland und seinenFachkräftemarkt tätigen, werden definitiv den technologischenFortschritt in der Region vorantreiben. Wir freuen uns auf eine langeund Gewinn bringende Zusammenarbeit, die den WirtschaftsstandortDeutschland stärkt und die deutschen Autobauer auf das digitaletechnische Zeitalter vorbereiten soll."Berthold Puchta, Vice President und Global Industry Leader -Transportation bei QuEST Global, sagt: "In den zurückliegenden Jahrenkonnte die Automobilbranche nur mit großen Anstrengungen mit demtechnologischen Wandel Schritt halten. Autos sind heutzutage nichtmehr nur vernetzt, sondern genauso intelligent wie unsereSmartphones. QuEST Global agiert als weltweiter Dienstleister mitglobalen OEM und Tier-1-Zulieferern, um die Realisierung von System-und Subsystem-Designs im Fahrzeugbau voranzubringen. Unsereeinzigartige Synergie mit Kunden erklärt sich aus einem integriertenAnsatz zur lokal-globalen Lösungsrealisierung, der genau auf dieBedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist. QuEST Global sieht es alsseine Pflicht, die Kundenansprüche bei Themen wie Sicherheit, Komfortund aufgewertetes Fahrerlebnis zu erfüllen."Informationen zu QuEST GlobalQuEST Global (https://www.quest-global.com/) ist ein zuverlässigerAnbieter von Ingenieurleistungen und -lösungen für viele derbekanntesten Fortune-500-Marken auf der Welt in den Bereichen AeroEngines, Aerospace & Defense, Automotive, Medical Devices, Oil & Gas,Power, Hi-Tech, Industrial und Rail und hat über 11.000 Mitarbeiter.Seit über 20 Jahren ist QuEST Global ein verlässlicher Partner, derumfassende Unterstützung über den gesamten Engineering-Lebenszyklusbietet. Damit helfen wir unseren Kunden, die Effizienz zu steigern,die Qualität zu verbessern, neue Produkte zu entwickeln und neueMärkte zu erschließen. Durch einen kooperativen und individuellenAnsatz ermöglicht QuEST seinen Kunden, traditionelle technischeAnforderungen sowie die Konvergenz von digitaler und mechanischerTechnologie zu bewältigen, um ihnen zu helfen, sichere, zuverlässigeund qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen zuentwickeln.Pressekontakt:Anto T Ouseph - anto.ouseph@quest-global.comOriginal-Content von: QuEST Global, übermittelt durch news aktuell