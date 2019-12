QuEST Global präsentiert auf der CES 2020 eine branchenübergreifende IoT-Plattform

Las Vegas, Usa, und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - - Sie zielt darauf ab,bessere Geschäftseinblicke zu liefern und neue Einnahmequellen in einerAs-a-Service-Wirtschaft zu schaffen- Beschleunigen Sie die digitale Transformation durch Device-as-a-Service,Leistungsmanagement und Fernüberwachung von Vermögenswerten, prädiktive Wartungund Automatisierung- Unterstützt durch Edge-Computing, künstliche Intelligenz, tiefgreifendesLernen, natürliche Sprachverarbeitung, Daten-Analyse, Blockchain, erweiterteRealität und FOTAQuEST Global, ein globales Unternehmen für Produktentwicklung undLebenszyklus-Dienstleistungen, wird auf der CES 2020 (Consumer Electronic Show)eine branchenübergreifende IoT-Plattform präsentieren. Die Plattform wird dabeihelfen, die Vision der digitalen Transformation für Erstausrüster undHauptzulieferer in Branchen wie Halbleiter, Unterhaltungselektronik, Computerund Automobile zu realisieren. Sie zielt darauf ab, bessere Geschäftseinblickezu liefern und neue Einnahmequellen zu schaffen, indem sie ein vernetztesEngineering-Erlebnis durch Device-as-a-Service (DaaS, XaaS), Leistungsmanagementund Fernüberwachung von Vermögenswerten, prädiktive Wartung, Automatisierung undVisionsanalytik ermöglicht. Diese Plattform wird am Stand 1909, WestgatePavilion, vorgestellt.Die Technologiebausteine dieser Plattform - Edge-Computing, künstlicheIntelligenz, tiefgreifendes Lernen, Datenanalyse, natürliche Sprachverarbeitung,Blockchain, erweiterte Realität und Firmware-Over-The-Air (FOTA) - werden nichtnur dazu beitragen, die Übernahme des IoT zu beschleunigen, sondern auch bessereGeschäftseinblicke und ein verbessertes Endbenutzererlebnis zu liefern. DieseCloud-agnostische IoT-Plattform wird es Erstausrüstern und Hauptzulieferernermöglichen, die Nutzung von Vermögenswerten zu maximieren, den Umsatz durch dieSchaffung neuer Dienstleistungen zu steigern und das Endverbrauchererlebnisdurch die Bereitstellung messbarer Geschäftsergebnisse zu verbessern.Arun Pai, President - New Business Development, QuEST Global, kommentierte dieEinführung der neuen IoT-Plattform wie folgt: "Mit bewährten Fähigkeiten inweitreichenden digitalen Technologien setzen wir uns dafür ein, dasEndnutzererlebnis zu verbessern und die Produktivität, Effizienz undVerfügbarkeit von Engineering-Produkten und -Dienstleistungen zu verbessern.Mit der Hilfe dieser Plattform werden wir Geschäftsergebnisse für unsere Kundenermöglichen und auch die technologischen Herausforderungen vereinfachen, mitdenen sie normalerweise auf ihrem digitalen Transformationsweg konfrontiertsind."Als zuverlässiger mitdenkender Partner zielt QuEST Global darauf ab,Halbleiter-Erst-Ausrüstern, Chip-Designern, Unterhaltungselektronik-Unternehmensowie Computer- und Peripherie-Unternehmen dabei zu helfen, ihreProduktentwicklungs- und Innovationszyklen zu beschleunigen, alternativeEinnahmequellen zu schaffen und den Betrieb durch seine innovativen Lösungeneffizienter zu gestalten. Das Unternehmen ist bestrebt, dasEndverbrauchererlebnis zu verbessern, Geschäftsergebnisse zu ermöglichen und dendigitalen Weg für seine Kunden zu vereinfachen.Über QuEST GlobalSeit mehr als 20 Jahren ist QuEST Global bestrebt, ein zuverlässiger globalerPartner für Produktentwicklung und Lebenszyklus-Dienstleistungen für viele derweltweit renommiertesten Unternehmen in den Branchen Flugzeugmotoren, Hightech,Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Transport (Auto und Bahn), Strom undIndustrie, Öl und Gas sowie Medizinprodukte zu sein. Mit einer globalen Präsenzin 15 Ländern, 67 globalen Lieferzentren und mehr als 12.500 Mitarbeitern istQuEST Global der Ansicht, dass es an der Spitze der Konvergenz der Innovationenin den Bereichen Mechanik, Elektronik, Software und Digitaltechnik steht, umLösungen für eine sicherere und sauberere Welt zu entwickeln. Das umfassendeFachwissen und die digitale Expertise von QuEST Global zielen darauf ab, seinenKunden dabei zu helfen, Produktentwicklungs- und Innovationszyklen zubeschleunigen, alternative Einnahmequellen zu schaffen, das Verbrauchererlebniszu verbessern und Fertigungsprozesse und -abläufe effizienter zu gestalten.Pressekontakt:Anto T Ousephanto.ouseph@quest-global.com+91-989-529-3329Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/119718/4477846OTS: QuEST GlobalOriginal-Content von: QuEST Global, übermittelt durch news aktuell