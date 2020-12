QuEST Global nimmt Dr. Claudia Süssmuth Dyckerhoff in den Aufsichtsrat auf

Singapur (ots/PRNewswire) - QuEST Global (https://www.quest-global.com/) ist ein globales Unternehmen, das Dienstleistungen für die Produktherstellung anbietet und Produkte über ihren Lebenszyklus begleitet. Der Konzern hat Dr. Claudia Süssmuth Dyckerhoff als unabhängige externe Direktorin in den Aufsichtsrat gewählt. Süssmuth Dyckerhoff arbeitet bereits für McKinsey & Company als Senior-Beraterin. Dr. Süssmuth Dyckerhoff wird die QuEST- Unternehmensführung auf unterschiedlichen Geschäftsfeldern beraten - von der Strategie über die Optimierung des operativen Geschäfts bis hin zu den Partnerschaften und der Corporate Governance. Die Beraterin ist gleichzeitig unabhängige Direktorin von Ramsay Health Care - ein globaler Krankenhausbetreiber mit Sitz in Australien. Sie ist dort auch Mitglied des Risikokomitees. Süssmuth Dyckerhoff sitzt in den Aufsichtsräten von Hoffmann-La Roche und Clariant. Weiterhin ist sie in diesen Firmen Mitglied der Komitees für Corporate Governance & Sustainability beziehungsweise des Compensation Committee.Dr. Süssmuth Dyckerhoff (https://www.quest-global.com/leadership/dr-claudia-sussmuth-dyckerhoff/) kann auf über zwei Jahrzehnte Berufspraxis im Healthcare-Bereich zurückblicken. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Beratung von Healthcare-Unternehmen in Europa, den Vereinigten Staaten und Asien. Ihre berufliche Laufbahn startete sie 1995 bei McKinsey in der Schweiz. Sie wurde zum Senior Partner in China und leitete die Asia Health Services and Systems bei McKinsey. Die Beraterin ist seit mittlerweile 21 Jahren Teil der Firma. Bei McKinsey arbeitet sie seit März 2016 als Senior Advisor, wodurch sie Erfahrungen in globalen Aufsichtsräten gesammelt hat. Sie ist darüber hinaus Mitglied in den Aufsichtsräten zweier Startup im asiatischen Healthcare-Markt.Ajit Prabhu (https://www.quest-global.com/leadership/ajit-prabhu/), Präsident und Vorstandsvorsitzender von QuEST Global, sagt: "Claudia bringt wertvolle Erfahrungen in der Arbeit mit Organisationen im Healthcare-Bereich mit. Ihre Erfolgsbilanz spricht für sich: Sie hat den Unternehmen bei ihren Wachstumsstrategien, bei der Geschäftsentwicklung und beim Erkennen entscheidender Entwicklungspotenziale unter die Arme gegriffen. Sie hat in ihrer Karriere tiefe Einblicke in globale Organisationen erhalten und weiß genau, wie der Healthcare-Markt tickt. sie wird uns helfen, unsere Wachstumspläne voranzutreiben und unsere Kunden als verlässlicher Partner weiterhin bei der Entwicklung zu unterstützen."Dr. Süssmuth Dyckerhoff selbst ergänzt: "QuEST hat sich in der Branche der Dienstleistungen für die Produktherstellung als echter Weltmarktführer hervorgetan. Das Unternehmen hilft Erstausrüstern und Tier-1-Lieferanten, auf ihren Gebieten neue Maßstäbe zu setzen. Der Dienstleister QuEST hat immer wieder gezeigt, wie gut er Erstausrüstern des globalen Medizingerätemarkts bei ihren Problemen in der Produktherstellung weiterhelfen kann. Ich bin wirklich gespannt auf die Arbeit mit diesem dynamischen Unternehmen. Ich freue mich darauf, QuEST Global bei seiner Wachstumsstrategie zu unterstützen, dem Betrieb einen Wettbewerbsvorsprung zu verschaffen und ihm auf dem Markt outgesourcter Konstruktionsdienste zu neuen Erfolgen zu verhelfen."Informationen zu QuEST GlobalSeit mehr als 20 Jahren ist QuEST Global ein vertrauenswürdiger globaler Partner für Produktentwicklung und Lebenszyklus-Dienstleistungen für viele der weltweit bekanntesten Unternehmen in den Sektoren Flugzeugtriebwerke, Hightech, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Auto- und Eisenbahn-Transport, Energie und Industrie, Öl und Gas sowie Medizinprodukte. QuEST Global ist mit 66 Zentren und mehr als 11.000 Mitarbeitern weltweit in 13 Ländern vertreten. Das Unternehmen sieht sich als Vorreiter, wenn es darum geht, Innovationen der Mechanik, Elektronik, Software und Digitaltechnik zusammenzuführen, um Lösungen für eine sichere und saubere Welt zu entwickeln. Mit seinen fundierten Fachkenntnissen und seiner digitalen Kompetenz möchte QuEST Global seinen Kunden dabei helfen, ihre Produktentwicklungs- und Innovationszyklen zu beschleunigen und sich alternative Einnahmequellen zu erschließen. Darüber hinaus hilft QuEST Global seinen Partnern, die Customer Experience ihrer Konsumenten aufzuwerten und ihre Herstellungsprozesse und Abläufe effizienter zu gestalten.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1343880/QuEST_Global.jpgPressekontakt:Anto T Ouseph - anto.ouseph@quest-global.com+91 0471 4027400Original-Content von: QuEST Global, übermittelt durch news aktuell