QuEST Global erwirbt Synapse Design, um die Expertise im Bereich Halbleiter und Connected Engineering zu erweitern

Singapur (ots/PRNewswire) - - Diese Akquisition wird die Vision des Unternehmens ermöglichen, sein Halbleitergeschäft auszubauen und innerhalb der nächsten vier Jahre 2.000 Ingenieure hinzuzufügenQuEST Global, ein globales Unternehmen für Produktentwicklung und Lifecycle-Services, hat Synapse Design (http://www.synapse-da.com/), einen im Silicon Valley ansässigen Anbieter von Design- und Entwicklungsdienstleistungen für erstklassige Halbleiter- und Systemunternehmen weltweit, übernommen. Dieser Zuwachs wird die Fähigkeit von QuEST, umfassende Design- und Beratungsdienstleistungen sowie Softwareentwicklung für die Halbleiterindustrie anzubieten, erweitern. Mit dieser Akquisition wird das Unternehmen in der Lage sein, seinen Kunden in verschiedenen Branchen, darunter Halbleiter, Automobil, Unterhaltungselektronik, Netzwerke und Speichersysteme, durchgängige, hardwaregestützte Softwarelösungen anzubieten. Solche Lösungen sind jetzt besonders wichtig, da diese Branchen ihre Anstrengungen beschleunigen, um aus dem Aufstieg der digitalen Technologien und den sich daraus ergebenden transformativen Möglichkeiten Kapital zu schlagen.Diese Akquisition wird die Vision von QuEST ermöglichen, das Halbleitergeschäft auszubauen, in den nächsten vier Jahren mindestens 2.000 Ingenieure hinzuzufügen und gleichzeitig die Fähigkeit zu verbessern, die Konvergenz von Elektronik, Software und digitalen Ingenieurdienstleistungen zu nutzen. Dies wird QuEST auch dabei unterstützen, seinen Kunden innovative, digitale Lösungen anzubieten, ihre betriebliche Effizienz zu verbessern und die komplexen Herausforderungen in Bezug auf Kosten und Qualität der Produkte zu lösen.Mit seinem starken Kundenportfolio und seinen Domänenfähigkeiten in der Halbleiterindustrie ist Synapse Design die 14. Akquisition von QuEST in den letzten zwei Jahrzehnten. Jede Akquisition hat dem Unternehmen differenzierte Fähigkeiten hinzugefügt und es in die Lage versetzt, eines der breitesten Portfolio-Angebote aller Ingenieurdienstleistungsunternehmen zu schaffen, das es ermöglicht, die Grenzen zu überwinden, indem es die Art und Weise, wie Menschen leben, arbeiten und miteinander umgehen, weiterentwickelt.Synapse Design wurde 2003 von Satish Bagalkotkar und Devesh Gautam gegründet und hat sich durch die Bereitstellung von End-to-End-Halbleiterdesign-Services für 95 % der weltweit führenden Fabless-, Original Design Manufacturing (ODM)- und Integrated Device Manufacturing (IDM)-Unternehmen einen guten Ruf erworben. Ihre Dienstleistungen und Lösungen umfassen Low-Power-, Mixed-Signal Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) und System-On-Chip (SOC) Design-Services von der Architektur-Spezifikation bis zum Tape-Out, einschließlich Software-Entwicklung auf Systemebene und Embedded-Firmware. Das Unternehmen entwickelt End-to-End-Hardware-/Software-Designlösungen für Anwendungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz/Machine Learning/Data Center/IoT, Automotive/Autonomous, Multimedia, Mobile, Networking und Kommunikation/Speicherung.Synapse Design hat seine Designzentren in Indien, China, Japan, Malaysia und Vietnam und beschäftigt mehr als 700 Ingenieure. Als Tochterunternehmen von QuEST wird es weiterhin unter der Leitung von Satish Bagalkotkar und Devesh Gautam arbeiten.Bei der Begrüßung von Synapse in der QuEST Global Familie sagte Ajit Prabhu (https://www.quest-global.com/corporate/leadership-governance/board-of-directors/ajit-prabhu/), Chairman & CEO, QuEST Global : "Wir sind ständig auf der Suche nach herausragenden Talenten und Fähigkeiten, die uns dabei helfen können, innovative technische Dienstleistungen und Lösungen für unseren Kundenstamm anzubieten. Die Übernahme von Synapse Design ermöglicht es uns, unseren Kunden im Halbleiterbereich umfassende Design-, Beratungs- und Softwareentwicklungsdienstleistungen anzubieten. Wir sind der festen Überzeugung, dass die Investitionen, die wir in den Ausbau unserer Engineering-Fähigkeiten tätigen, unseren Kunden helfen werden, komplexe technische Herausforderungen in ihren jeweiligen Branchen zu lösen. Als ihr vertrauenswürdiger Denkpartner sind wir verpflichtet, End-to-End-Engineering-Lösungen zu liefern, die dazu beitragen, ihre Engineering-Strategie aus einer langfristigen Perspektive neu zu definieren."Satish Bagalkotkar, Präsident, CEO und Mitbegründer von Synapse Design sagte, er sei sehr aufgeregt: "Wir freuen uns, Teil der QuEST-Familie zu sein, da die Kombination beider Unternehmen große Chancen für unsere Stakeholder, einschließlich Kunden, Partner und Mitarbeiter, mit sich bringt. Diese Akquisition wird unsere Fähigkeiten in der Bereitstellung von Design- und Beratungsdienstleistungen mit den Fähigkeiten von QuEST in der Bereitstellung von Embedded- und Software-Dienstleistungen und der Expertise in der Konvergenz von Elektronik-, Software- und Digitaltechnik-Innovationen kombinieren. Dieser Zusammenschluss wird uns dabei helfen, unseren Kunden in verschiedenen Branchen erstklassige Ingenieurdienstleistungen und Lösungen zu liefern."Devesh Gautam, Chief Operating Officer und Mitbegründer, Synapse Design sagte: "Die Übernahme von Synapse Design durch QuEST Global ist ein hervorragender nächster Schritt für die Kunden und Mitarbeiter beider Unternehmen. Synapse und QuEST teilen die unermüdliche Leidenschaft, ihren Kunden exzellente Ingenieurleistungen und einen erstklassigen Kundenservice zu bieten. Als globales Unternehmen werden wir in der Lage sein, neue und größere Kunden auf der ganzen Welt zu bedienen, den Wert für bestehende Kunden zu erhöhen und mehr hochqualifizierte Arbeitsplätze im Ingenieurwesen in der Region zu schaffen."Informationen zu QuEST GlobalSeit mehr als 20 Jahren ist QuEST Global ein zuverlässiger globaler Partner für Produktentwicklung und Lifecycle-Services für viele der weltweit bekanntesten Unternehmen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Automobil, Energie, Hi-Tech, medizinische Geräte, Schienenverkehr und Halbleiter. Mit einer Präsenz in 13 Ländern, 56 globalen Lieferzentren und mehr als 11.250 Mitarbeitern steht QuEST Global an der Spitze der Konvergenz von Innovationen in den Bereichen Mechanik, Elektronik, Software und Digitaltechnik, um Lösungen für eine sicherere, sauberere und nachhaltige Welt zu entwickeln. Das fundierte Fachwissen und die digitale Expertise von QuEST Global helfen seinen Kunden, Produktentwicklungs- und Innovationszyklen zu beschleunigen, alternative Einnahmequellen zu schaffen, das Kundenerlebnis zu verbessern und Fertigungsprozesse und Abläufe effizienter zu gestalten.Pressekontakt:Kapil Singhal - kapil.singhal@quest-global.com +91-8884489352Original-Content von: QuEST Global, übermittelt durch news aktuell