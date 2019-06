QuEST Global eröffnet Zentrum für Produktengineering-Dienstleistungen und -Lösungen in Frankreich

Das Zentrum hat es sich zur Aufgabe gemacht, komplexeProduktengineering-Herausforderungen in den Bereichen Raumfahrt &Verteidigung, Flugzeugmotoren, Öl & Gas sowie Energie- undIndustriesektoren zu lösen.Toulouse, Frankreich (ots/PRNewswire) - QuEST Global(https://q-g.co/home), ein Unternehmen für Produktengineering- undLebenszyklus-Dienstleistungen mit globaler Reichweite, hat seinEngineering-Center in Frankreich eröffnet. Das neue Zentrum, das vonAjit Prabhu, Chairman und CEO von QuEST Global, feierlich eröffnetwurde, ist Teil der Unternehmensvision, als renommiertester undvertrauenswürdigster Anbieter von Engineering-Dienstleistungen und-Lösungen für seine Kunden zu agieren. Das Zentrum, das seine Kundendazu befähigt, innovative Produkte zu kreieren, neue Märkte zuerschließen und Effizienz zu maximieren, wird QuEST Globals Bestrebenunterstützen, einige der herausfordernsten Probleme zu lösen, denensich die OEMs und Tier 1-Lieferanten der Region gegenübersehen. Durchdas Zentrum in Frankreich beläuft sich QuEST Globals Reichweite nunauf 14 Länder weltweit. In Europa verfügt das Unternehmen zur Zeitüber Zentren in Großbritannien, Deutschland, Spanien, Rumänien,Schweden und Italien.Das sich in Toulouse befindliche Zentrum soll umfassendeProduktengineering-Services und -Lösungen für Unternehmenskunden inden Sektoren Raumfahrt & Verteidigung, Flugzeugmotoren, Öl & Gassowie in verschiedenen Industriebereichen bereitstellen, indemDienstleistungen in den Bereichen Mechanik, Elektronik, Software undDigital Design miteinander verbunden werden. Das Zentrum wird QuESTGlobal dabei unterstützen, verschiedene Dienstleistungen und Lösungenfür strategische Kunden wie Airbus zu liefern. Dazu zählt dieBereitstellung bzw. Erstellung von Engineering-Services, Design undAnalyse, Datenanalytik, Blueprint-Lösungen für Blockchain, prädiktiveInstandhaltung, nFlow-Engine im Bereich der Chatbot-Integration sowieAR360, eine auf Augmented Reality basierende Lösung.Das Zentrum wird QuEST Global, ein innovatives globalesUnternehmen mit lokalem Touch, dazu befähigen, sein globaleDomänenfachwissen und Engineering-Expertise durch die Integrationseines lokal-globalen Geschäftmodells nach Frankreich zu bringen. DasUnternehmen wird das Zentrum mit einem digitalen Innovationslaborausstatten, das eigens für die Sektoren Raumfahrt & Verteidigung undFlugzeugmotoren konzipiert wurde und die Investitionen desUnternehmens in die Fabrik der Zukunft präsentiert. Die Innovationen,die in diesem Labor entstehen, werden von einem Think Tank-Team ausIngenieuren mit Digital Design- und Fertigungsexpertise angetrieben.QuEST Global unterhält seit 2008 eine Partnerschaft mit Airbus undkonnte Design-Engineering-Lösungen mit maximaler innovativerProduktivitätsoptimierung bereitstellen. Als führender Anbietererstklassiger Engineering-Services und -Lösungen gilt QuEST Global inder Industrie als vertrauenswürdiger globaler Akteur. DieInvestitionen, die QuEST Global in der Region tätigt, wenden sichverschiedenen technischen Herausforderungen eines neuen Zeitalters inFrankreich sowie weiteren europäischen Märkten zu.Bob Harvey, Präsident von QuEST Global, erklärte: "Während dervergangenen zwei Jahrzehnte konnten wir als vertrauenswürdigerDenkpartner unserer Kunden, unsere Präsenz in Europa durch eineproaktive Vorgehensweise, d.h. durch Investitionen in lokale Märkte,erweitern. Auf diese Weise war es uns möglich, eng mit unseren Kundenverbunden zu bleiben. Das Zentrum in Toulouse beweist unsere tiefeVerpflichtung gegenüber unseren strategischen Kunden sowie derlokalen Wirtschaft. Hier werden wir Beschäftigungsmöglichkeitenschaffen und im Laufe der Jahre immer mehr Mitarbeiter einstellen.Unsere einzigartige Synergie mit unseren Kunden, die Fähigkeit, durchunser integriertes lokal-globales Lieferkonzept verschiedene globaleMärkte zu erschließen sowie unsere Expertise, Mechanik-, Elektronik-,Digital- und Softwaretechnologien zusammenlaufen zu lassen,unterstützen uns bei der Lösung komplexerEngineering-Herausforderungen, denen sich unsere Kundengegenübersehen."QuEST Globals europäisches Team aus über 2300 Ingenieurenunterstützt Kunden aus Großbritannien, Deutschland, Frankreich,Spanien, Italien, Schweden, Norwegen, Polen und Rumanien undkonzentriert sich vordergründig auf die Bereiche Raumfahrt &Verteidigung, die Industriebranche, Transport (Automobil- undSchienenfahrzeuge), Öl & Gas sowie Energie- und Medizinprodukte. ImLaufe der Jahre ist das Unternehmen in Europa exponentiell gewachsen.Die Niederlassungen in dieser Region sind innerhalb deslokal-globalen Geschäftsmodells von QuEST Global von zentralerBedeutung.Informationen zu QuEST GlobalSeit über 20 Jahren ist QuEST Global ein verlässlicher Partner,der zahlreichen der weltweit renommiertesten Unternehmen in denBereichen Raumfahrt & Verteidigung, in der Industriebranche,Transport (Automobil- und Schienenfahrzeuge), Öl & Gas sowie fürEnergie- und Medizinprodukte Produktengineering- undLebenszyklus-Dienstleistungen liefert. Mit einer globalen Präsenz in14 Ländern, 65 Auslieferungszentren weltweit und über 12.000Mitarbeitern sieht QuEST Global sich in Bezug auf das Zusammenlaufenvon Mechanik-, Elektronik-, Software- sowieDigital-Engineering-Innovationen für eine sicherere, sauberere Weltan der Spitze. Mit fundiertem Domänenwissen und digitaler Expertisemöchte QuEST Global seinen Kunden zu zügigeren Produktentwicklungenund Innovationszyklen verhelfen, neue Einkommensquellen eröffnen,Kundenerfahrungen optimieren sowie Fertigungsprozesse undArbeitsabläufe effizienter gestalten.Pressekontakt:Anto T Ousephanto.ouseph@quest-global.comOriginal-Content von: QuEST Global, übermittelt durch news aktuell