QuEST Defense Systems & Solutions nimmt den Betrieb auf und bietet Ingenieurdienstleistungen für die US-Verteidigungsindustrie an

Cincinnati (ots/PRNewswire) - - Das neue Unternehmen wird in erster Linie mit der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie in den Vereinigten Staaten zusammenarbeitenQuEST Global (https://www.quest-global.com/), ein weltweit tätiges Unternehmen für Product Engineering und Lifecycle Services, hat die Gründung seiner Tochtergesellschaft QuEST Defense Systems & Solutions (https://www.quest-defense.com/) (QDSS) bekannt gegeben. QDSS hat sich in Cincinnati, Ohio, angesiedelt und wird sich in erster Linie auf die Zusammenarbeit mit der Luft- und Raumfahrt- sowie der Verteidigungsindustrie in den USA spezialisieren. Das Geschäft wird unabhängig und in Übereinstimmung mit den industriellen Sicherheitsvorschriften der USA und einem Special Security Agreement (SSA) mit der US-Regierung betrieben. Es wird mit mehreren strategischen Akteuren der Verteidigungsindustrie zusammenarbeiten und ihnen bei der Lösung der Herausforderungen der Branche helfen, indem es Produktdesign und -entwicklung beschleunigt, effiziente Produktions- und Lieferketten unterstützt und Lösungen für den Produktlebenszyklus bereitstellt.Um seine Kunden in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungsbereich zu betreuen, plant QDSS, in den nächsten fünf Jahren mehr als 1000 Ingenieure einzustellen. Die Kernkompetenzen des neuen Unternehmens erstrecken sich über den gesamten Produktlebenszyklus und umfassen Design, High-Fidelity-Engineering-Analysen in den Bereichen Computational Fluid Dynamics, Wärmeübertragungsanalyse und Finite-Elemente-Strukturanalyse, Software-/Firmware-Entwicklung und -Verifizierung, Supply Chain, Operations und Manufacturing Engineering, Engineering Process Services (EPS) sowie Aftermarket und Sustainment Engineering. Darüber hinaus verfügt das QDSS-Team über eine starke Präsenz im Bereich der digitalen Technologien, einschließlich der Entwicklung von Softwareanwendungen, Datenanalyse, Cybersicherheit und der Implementierung des digitalen roten Fadens in den Engineering-Prozess.QuEST Defense baut auf dem Erbe von mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Bereitstellung von Produkt-Engineering-Dienstleistungen auf und hat sich zum Ziel gesetzt, der vertrauenswürdige Mitdenker für seine Kunden zu werden und Ergebnisse zu bewerten und zu liefern, die die Erwartungen der Kunden übertreffen. Durch langfristige strategische Partnerschaften und höherwertige Lösungen ist QuEST bestrebt, seine Kunden zu unterstützen und ihnen zu helfen, den Wert ihrer vertraglichen Ausgaben zu maximieren."QDSS wird den Kunden in der Verteidigungsindustrie den gleichen Fokus auf technische Exzellenz und Effizienz bringen, den die kommerziellen Kunden von QuEST Global genießen. Unsere Kunden werden von reduzierten Kosten und termingerechter Leistung profitieren, was sich in verbesserten Kosten, Terminen und Leistungen der Systeme niederschlägt, die an unsere Endverbraucher - Amerikas Streitkräfte - geliefert werden", sagte Page Hoeper, Vorstandsvorsitzender - QuEST Defense Services and Solution.Steve Gerber, Präsident und CEO von QuEST Defense, sagte: "Mit der Eröffnung unseres US-amerikanischen Verteidigungsgeschäfts wollen wir Unternehmen in der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche weiterhin unsere Expertise im Bereich Produktentwicklung zur Verfügung stellen. Durch unser fundiertes Fachwissen in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie sowie durch unsere Schnelligkeit und Flexibilität bei der Lösung schwieriger technischer Probleme ist QDSS einzigartig positioniert, um unsere Kunden im US-Verteidigungssektor zu unterstützen."Ajit Prabhu (https://www.quest-global.com/leadership/ajit-prabhu/) , Chairman & CEO, QuEST Global, sagte: "In den letzten zwei Jahrzehnten waren wir an vorderster Front bei der Konvergenz von Innovationen in den Bereichen Mechanik, Elektronik, Software und Digital Engineering. Als vertrauenswürdiger Mitdenker unserer Kunden haben wir es ihnen ermöglicht, mit ihrem verfügbaren Engineering-Budget mehr zu erreichen und ihnen geholfen, sich auf die Ausführung von Kernprozessen zu konzentrieren, und so Produkte der nächsten Generation zu entwickeln. Mit der Gründung von QuEST Defense Systems and Solutions, unserer Tochtergesellschaft in den USA, werden wir in der Lage sein, mit den US-Regierungsauftragnehmern im Verteidigungssektor zusammenzuarbeiten und unsere bewährte Erfolgsbilanz und unser starkes Fachwissen einzusetzen, um ihnen bei der Lösung ihrer technischen Probleme zu helfen."Informationen zu QuEST GlobalSeit mehr als 20 Jahren ist QuEST Global ein vertrauenswürdiger globaler Partner für Produktentwicklung und Lebenszyklus-Dienstleistungen für viele der weltweit bekanntesten Unternehmen in den Branchen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Automobil, Energie, Hi-Tech, Medizintechnik, Schienenverkehr und Halbleiter. QuEST Global ist mit 56 Zentren und mehr als 11.250 Mitarbeitern in 13 Ländern vertreten. Das Unternehmen ist ein Vorreiter, wenn es darum geht, Innovationen der Mechanik, Elektronik, Software und Digitaltechnik zusammenzuführen, um Lösungen für eine sichere und saubere Welt zu entwickeln. Mit seinen fundierten Fachkenntnissen und seiner digitalen Kompetenz hilft QuEST Global seinen Kunden dabei, die Produktentwicklungs- und Innovationszyklen zu beschleunigen, alternative Einnahmequellen zu schaffen, die Kundenerfahrung zu verbessern und die Herstellungsprozesse und Abläufe effizienter zu gestalten.Pressekontakt:Anto T Ouseph - anto.ouseph@quest-global.com+91471 0471 7400Original-Content von: QuEST Global, übermittelt durch news aktuell