Qtone Education: Was noch aussteht!

Der Kurs der Aktie Qtone Education stand am 24.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 7,27 CNY. Der Titel wird der Branche "Internetsoftware und -dienste" zugerechnet.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Qtone Education auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Dividende: Bei einer Dividende von 0,28 % ist Qtone Education im Vergleich zum Branchendurchschnitt Media (1,4 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,13 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

