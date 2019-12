Qiwi: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordstrom":

Der Kurs der Aktie Qiwi steht am 25.12.2019, 17:34 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 18.66 USD. Der Titel wird der Branche "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Qiwi auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Qiwi-RSI ist mit einer Ausprägung von 83,01 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 55, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Qiwi-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Qiwi-Aktie. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Qiwi-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Unterm Strich erhält Qiwi somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Qiwi investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 5,24 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen einen Mehrertrag in Höhe von 3,82 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.