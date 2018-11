Qiwi: Aktienanalyse vom 28.11.2018: Schon gehört?

An der Börse NASDAQ GS schloss die Qiwi-Aktie am 27.11.2018 mit dem Kurs von 14,68 USD. Die Qiwi-Aktie wird dem Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" zugeordnet.

Wie Qiwi derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Qiwi erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -8,17 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Specialty Finance"-Branche sind im Durchschnitt um 29,32 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -37,49 Prozent im Branchenvergleich für Qiwi bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,02 Prozent im letzten Jahr. Qiwi lag 27,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Qiwi-Aktie: der Wert beträgt aktuell 43,62. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Qiwi weder überkauft noch -verkauft (Wert: 36,17), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Qiwi damit ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 1,59 % ist Qiwi im Vergleich zum Branchendurchschnitt Specialty Finance (1,4 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,2 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.