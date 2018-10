Qinous: Kräftiges Wachstum mit Hilfe von Rolls-Royce / Der Berliner Speicherspezialist profitiert vom weltweiten Boom der Microgrids - und hat drei Schlüsselpositionen neu besetzt (FOTO)

Berlin (ots) -Nach der soeben erfolgreich abgeschlossenen Finanzierungsrunde unddem Einstieg des Weltkonzerns Rolls-Royce als strategischem Investorist der Berliner Stromspeicherspezialist Qinous auf klaremWachstumskurs. Im laufenden Jahr dürfte sich der Umsatz gegenüber2017 verdreifachen - auf knapp sechs Millionen Euro."Unser Ziel sind jährliche Wachstumsraten beim Umsatz mindestensim hohen zweistelligen Prozentbereich", sagt Qinous-GeschäftsführerSteffen Heinrich, der das Unternehmen 2013 zusammen mit Busso vonBismarck gegründet hat.Qinous entwickelt Speicher für die Integration von Solar- undWindenergie im mittleren Leistungsbereich zwischen 30 und 2000Kilowatt. Eine von Qinous entwickelte Software regelt dabei dasZusammenspiel von Erzeugung durch fossile und erneuerbare Energien,Speicherung und Verbrauch; dadurch wird zum Beispiel bei autonomenStromnetzen ("Microgrids") der Energieeinsatz technisch undkommerziell optimiert.Qinous hat bis heute 15 Megawattstunden Speicherkapazität in mehrals 30 Projekten in Betrieb genommen. Die Projekte befinden sich in16 Ländern in Europa, Asien, Nordamerika, Australien/Ozeanien undAfrika. Darunter gibt es zum Beispiel Hotels, Krankenhäuser undSchulen - oder sogar ganze Stadtteile, die zuvor ausschließlich mitfossilen Energien versorgt wurden.Analysten erwarten, dass der Weltmarkt in dem für Qinousrelevanten Speichersegment bis 2020 um mehr als 400 Prozent wächst -auf dann rund fünf Milliarden Euro.Weltweit laufen die meisten Microgrids derzeit mit Hilfe vonDiesel - wobei Rolls-Royce zu den führenden globalen Anbietern vonDiesel- und Gasgeneratoren gehört. "Die Kooperation mit Rolls-Roycewird unserem Vertriebsgeschäft zusätzlichen Rückenwind verleihen",sagt Qinous-Geschäftsführer Steffen Heinrich.Passend zum ehrgeizigen Wachstumskurs hat Qinous dreiSchlüsselpositionen im Topmanagement neu besetzt. Im Einzelnen:1. Reinhard Edelmann wird mit sofortiger Wirkung ebenfallsGeschäftsführer und verantwortet den Finanzbereich von Qinous. Derstudierte Wirtschaftsingenieur arbeitete viele Jahre in derFinanzbranche, u.a. bei Price Waterhouse und bei der britischenInvestmentgesellschaft 3i. Er besitzt 18 Jahre Erfahrung als Gründerund Wagniskapitalgeber im Start-Up-Bereich. Zuletzt war er Finanzchefdes von ihm selbst mitgegründeten IT-Unternehmens Leverton.2. Dr. Claus Fischer steuert als neuer "Head of Sales" dieglobalen Vetriebsaktivitäten von Qinous und wird u.a. durch denAusbau des Partnerprogramms von Qinous die Weichen für dasangestrebte Umsatzwachstum stellen. Der promovierte Chemikerarbeitete mehr als zehn Jahre für Heliocentris, einen Herstellerhybrider Energiesysteme, und verantwortete dort u.a. den Aufbau desVertriebnetzes in Asien, Afrika und Australien.3. Dr. Joachim Müller-Soares ist als "Head of Marketing andCommunications" dafür verantwortlich, Qinous zu einer globalen Markeaufzubauen. Er arbeitete zuvor u.a. als Rundfunkjournalist und warHauptstadt-Korrespondent des Wirtschaftsmagazins Capital. Zuletzt warer Herausgeber und Chefredakteur des von ihm selbst gegründetenWirtschaftsfachmagazin bizz energy.Pressekontakt:Dr. Joachim Müller-SoaresHead of Marketing and CommunicationsQinous GmbHWilhelminenhofstr. 7512459 BerlinTel.: 030/ 530233100oder 0173/6049300Original-Content von: Qinous, übermittelt durch news aktuell