Qingling Motors-Aktie: Gelingt kurzfristig der Ausbruch?

Die Qingling-Motors-Aktie vollzog in den ersten Monaten des Jahres knapp oberhalb der 50-Tagelinie einen stabilen Anstieg. Ende März wurde der EMA50 jedoch kurzzeitig unterschritten. Es gelang den Bullen allerdings recht schnell, diesen Einbruch wieder auszugleichen.

Am 14. April explodierte der Kurs förmlich und stieg in der Spitze auf ein neues Hoch bei 0,230 Euro an. Es wurde nicht lange behauptet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung