Qingdao Huijintong Power Equipment: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Per 10.09.2019, 14:22 Uhr wird für die Aktie Qingdao Huijintong Power Equipment am Heimatmarkt Shanghai der Kurs von 11.62 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Stahl".

Qingdao Huijintong Power Equipment haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Qingdao Huijintong Power Equipment. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Die Qingdao Huijintong Power Equipment ist mit einem Kurs von 11,71 CNY inzwischen +5,88 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf +3,17 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qingdao Huijintong Power Equipment liegt bei einem Wert von 54,93. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 464,88) unter dem Durschschnitt (ca. 88 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Qingdao Huijintong Power Equipment damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.