Qingdao Haier nimmt bei Zweitlisting in Frankfurt 278 Millionen Euro ein

FRANKFURT/SHANGHAI (dpa-AFX) - Der chinesische Haushaltsgeräte-Hersteller Qingdao Haier streicht mit seinem Listing in Frankfurt 278 Millionen Euro ein.



Bei Ausübung der Mehrzuteilungsoption könnten es sogar 320 Millionen Euro werden. Das Unternehmen hat die angebotenen 265 000 D-Aktien für 1,05 Euro je Stück platziert, wie es am Freitag mitteilte. Die Spanne hatte bei 1,00 bis 1,50 Euro gelegen. Der voraussichtliche Handelsstart im strenger reglementierten Prime-Standard ist für den 24. Oktober vorgesehen.

Der Hersteller von Waschmaschinen, Kühlschränken und Klimaanlagen ist bereits an der Börse in Shanghai mit A-Aktien gelistet. Das Listing in Deutschland möchte Qingdao Haier dazu nutzen, die Marke bekannter zu machen und das Wachstum des internationalen Geschäfts zu fördern, hieß es. Außerdem soll ein Teil verwendet werden, um die kürzlich vereinbarte Übernahme des italienischen Hausgeräteherstellers Candy in Höhe von 475 Millionen Euro zu finanzieren.

Qingdao Haier ist der erste chinesische Konzern, der auf der Gemeinschaftsplattform Ceinex gelistet sein wird. Die Kooperation wurde Ende 2015 von der Deutschen Börse, der Börse Shanghai sowie der China Financial Futures Exchange gegründet. Sie soll chinesischen Unternehmen ermöglichen, auch abseits des heimischen Marktes Geld einzusammeln. Bislang hatten chinesische Firmen die Ceinex genutzt, um Anleihen oder Indexfonds in Deutschlands zu vertreiben.

Das 1984 gegründete Unternehmen verzeichnete 2017 dem Prospekt zur Platzierung zufolge einen Gewinn von 9,1 Milliarden Yuan (1,14 Milliarden Euro) und Umsätze von 159,2 Milliarden Yuan. Für den Konzern mit Hauptsitz im chinesischen Quingdao arbeiten etwa 85 000 Menschen./elm/bgf/he/fba