Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Unter dem Motto "Building and Sharing a Win-Win Future" wurde das Urban Economy High-Quality Development Forum & Hai Tian Center Launch Ceremony am 20. Juni von Qingdao Conson Development (Group) im Hai Tian Center in Qingdao veranstaltet.Mit einer Höhe von 369 Metern (1210.63 ft.) beherbergt das Hai Tian Center Büros der Klasse A, das Fünf-Sterne-Hotel Haitian, das St. Regis Qingdao, das Cloud Art Center, eine Aussichtsplattform, den Cloud Diamond Club, die Haitian Mall und die Haitian Mansion. Als neues Wahrzeichen wird das Hai Tian Center als hochmoderne Lokalität und bevorzugter Veranstaltungsort für Meetings und Konferenzen dienen, die die Dienstleistungsmöglichkeiten der Stadt verbessern und die Entwicklung der Stadt beeinflussen."Die Conson Group wird den potenziellen Wert des Hai Tian Centers voll ausschöpfen, um Investitionen anzuziehen, die Inlandsnachfrage anzukurbeln, den Konsum zu steigern und eine Headquarter-Wirtschaft zu entwickeln. Das Zentrum bietet der lokalen Bevölkerung Zugang zu einem hochwertigen Lebensraum und Lifestyle-Erlebnis und wird gleichzeitig zu einer neuen Kraft, um die Vitalität weiter zu steigern, die nächste Entwicklungsstufe anzuführen und die Persönlichkeit der Stadt Qingdao neu zu definieren", sagte Wang Jianhui, Sekretär des Parteikomitees und Vorsitzender von Qingdao Conson Development (Group).Er sieht das Hai Tian Center als Höhepunkt all dessen, was die Stadt angestrebt hat, als sinnvolle Ergänzung zum Erbe der Stadt und als Veranstaltungsort par excellence für wichtige Meetings und Events, während es die Umwandlung von Qingdao in eine offene, moderne, dynamische und modische internationale Metropole vorantreibt.Regierungsvertreter und Beamte aus Qingdao, die bei der Veranstaltung anwesend waren, kommentierten, dass Großprojekte wie das Hai Tian Center bahnbrechende Ereignisse sind, die den Übergang von alten zu neuen Wirtschaftsmotoren beschleunigen. Der problemlose Bau und der reibungslose Betrieb des Zentrums lassen darauf hoffen, dass es die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Stadt auf hohem Niveau fördert und die Wettbewerbsfähigkeit der Region insgesamt steigert.Long Yongtu, ehemaliger Vizeminister des chinesischen Ministeriums für Außenhandel und wirtschaftliche Zusammenarbeit und Co-Vorsitzender der Sino-International Entrepreneurs Federation (SIEF), merkte an: "China beschleunigt den Aufbau eines neuen Entwicklungsmusters mit dem Binnenverkehr als Hauptstütze zusammen mit der gegenseitigen Förderung des Parallelverkehrs. Vor diesem Hintergrund sind Qualität und Offenheit der Schlüssel zur wirtschaftlichen Entwicklung der Städte." Er lobte die aktive Rolle von Qingdao bei der Förderung der hochwertigen Entwicklung der Stadt, die durch den Super-Hochhauskomplex wie das Hai Tian Center vorangetrieben wird. "Ich hoffe, dass das Hai Tian Center zu einem Zentrum für Talente, die Dienstleistungswirtschaft und Investitionen entwickelt werden kann, das Qingdao bei seiner Transformation zu einer offenen, modernen und dynamischen internationalen Metropole unterstützen kann."Mit Blick auf die Zukunft plant das Hai Tian Center, seine wettbewerbsfähigen Ressourcen zu integrieren, um die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Organisationen in und um Qingdao zu erleichtern, mit dem Ziel, ein modernes Business-Ökosystem zu etablieren, das Informationsdienstleister, Hersteller, Finanzdienstleister, Schulungs- und Bildungseinrichtungen sowie Technologiefirmen umfasst.Pressekontakt:Hr. Gu+86-158-5328-5676Video - https://mma.prnewswire.com/media/1537511/6_21_30s_Video.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1537499/Image1.jpgOriginal-Content von: Qingdao Conson Development, übermittelt durch news aktuell