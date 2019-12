Qifeng New Material: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Qifeng New Material, ein Unternehmen aus dem Markt "Papierprodukte", notiert aktuell (Stand 06:01 Uhr) mit 5.63 CNY im Plus (+0.6 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Wie Qifeng New Material derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Qifeng New Material-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 5,72 CNY. Der letzte Schlusskurs (5,6 CNY) weicht somit -2,1 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (5,78 CNY) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,11 Prozent Abweichung). Die Qifeng New Material-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Qifeng New Material-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Qifeng New Material beträgt das aktuelle KGV 28,98. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Papier & Forstprodukte" haben im Durchschnitt ein KGV von 438,74. Qifeng New Material ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,87 Prozent und liegt damit 1,81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Papier & Forstprodukte, 2,69). Die Qifeng New Material-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.