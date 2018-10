Qibu: Wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Technipfmc":

Am 28.09.2018 ging die Aktie Qibu an ihrem Heimatmarkt Shanghai mit dem Kurs von 9,15 CNY aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Schuhe".

Die Aussichten für Qibu haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Qibu in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 20,65. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Qibu zahlt die Börse 20,65 Euro. Dies sind 67 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Apparel & Textile Products" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 62,54. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Qibu aktuell 0,66. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,95 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Apparel & Textile Products". Qibu bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.