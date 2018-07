Qiaqia Food: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Jiangxi Copper":

An der Börse Shenzhen schloss die Qiaqia Food-Aktie am 24.07.2018 mit dem Kurs von 16,81 CNH. Die Qiaqia Food-Aktie wird dem Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" zugeordnet.Die Aussichten für Qiaqia Food haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Qiaqia Food liegt mit einem Wert von 26,03 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Consumer Products" von 0. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

