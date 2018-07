Qianjiang Yongan Pharmaceutical: Aktienanalyse vom 09.07.2018

Der Qianjiang Yongan Pharmaceutical-Schlusskurs wurde am 06.07.2018 an der Heimatbörse Shenzhen mit 13,15 CNH festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Arzneimittel".

Unser Analystenteam hat Qianjiang Yongan Pharmaceutical auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Qianjiang Yongan Pharmaceutical konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Qianjiang Yongan Pharmaceutical auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,46 Prozent und liegt damit 0,92 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotech & Pharma, 1,39). Die Qianjiang Yongan Pharmaceutical-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. Positive und negative Tage hielten sich die Waage, wobei an vier Tagen keine eindeutige Richtung abzulesen war. Es sind meist jedoch negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Qianjiang Yongan Pharmaceutical diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.