Qiagen will im zweiten Halbjahr beschleunigen - Aktienrückkaufprogramm

VENLO (dpa-AFX) - Qiagen hat zum Jahresstart die eigenen Prognosen erfüllt.



Dank neuer Produkte sieht sich das Gendiagnostik- und Biotechnologieunternehmen auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen. Dabei rechnet der Vorstand mit einer Beschleunigung des Wachstums in der zweiten Jahreshälfte, wie die im MDax und an der Nasdaq notierte Qiagen am Montagabend nach US-Börsenschluss in Venlo mitteilte. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen einen weiteren Aktienrückkauf über 100 Millionen Dollar an.

Im ersten Quartal hatte Qiagen jedoch mit dem starken Dollar zu kämpfen, die Erlöse stiegen im Vorjahresvergleich moderat um rund zwei Prozent auf knapp 349 Millionen Dollar. Zu konstanten Wechselkursen hätte das Plus bei gut sechs Prozent gelegen. Das für die Jahresprognose maßgebliche bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) erhöte sich von 0,26 Dollar im Vorjahr auf 0,27 Dollar, bei konstanten Wechselkursen wären 0,28 Dollar herausgekommen. Analysten hatten weniger erwartet. Für das zweite Quartal stellt Qiagen nunmehr ein Umsatzplus von 5 Prozent - ebenfalls unter Ausklammerung von Währungseffekten - in Aussicht. Das bereinigte verwässerte EPS wird bei 0,33 bis 0,34 Dollar gesehen./tav/he