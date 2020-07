Qiagen profitiert von hoher Nachfrage nach Corona-Tests

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

VENLO (dpa-AFX) - Das Diagnostikunternehmen Qiagen rechnet mit einer weiter starken Nachfrage nach Testprodukten für das Coronavirus.



So erwartet das Unternehmen für das dritte Quartal einen währungsbereinigten Anstieg des Nettoumsatzes von 16 bis 21 Prozent, wie Qiagen am Montag in Venlo mitteilte. Im Vorjahresvergleich hatte Qiagen 383 Millionen US-Dollar erlöst. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll währungsbereinigt um 45 bis 60 Prozent auf etwa 0,52 bis 0,58 Dollar zulegen. Die Anteilscheine sprangen am frühen Nachmittag um rund 1,6 Prozent nach oben.

Die anhaltend erhöhte Nachfrage nach Coronavirus-Testprodukten werde die im Jahresvergleich schwächeren Umsatzentwicklungen in anderen Bereichen, die durch Quarantäne- und Abriegelungsmaßnahmen in Ländern auf der ganzen Welt negativ beeinflusst worden seien, mehr als kompensieren, hieß es. Für 2020 geht Qiagen daher von einem währungsbereinigten Nettoumsatzwachstum von etwa 15 bis 18 Prozent gegenüber 1,53 Milliarden Dollar im Vorjahr aus. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll zu konstanten Wechselkursen um mindestens 40 Prozent auf 2,00 Dollar je Aktie steigen.

Auch für das kommende Jahr zeigte sich Qiagen optimistisch und geht davon aus, dass die Nachfrage nach Corona-Testprodukten weiter bestehen bleiben wird - auch wenn ein Impfstoff gefunden sei. Zudem sollten sich die anderen Bereiche erholen. Deswegen geht das Unternehmen für 2021 von einem zweistelligen währungsbereinigten Nettoumsatzwachstum aus. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll um mindesten 18 Prozent zulegen./nas/he