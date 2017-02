Qiagen: Platinum Investment Management verkauft Anteile!

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

Die Platinum Investment Management Limited hat ihre Beteiligung an der Qiagen N.V. mit Wirkung zum 20. Februar 2017 auf 2,95 Prozent der Stimmrechte verkleinert. Zuletzt war der australische Fondsmanager mit 3,17 Prozent an den Stimmrechten beteiligt gewesen. Platinum bleibt trotz der Verkäufe viertgrößter Aktionär. Führend ist die Franklin Resources Inc., die nach Angaben des Anbieter von Probenvorbereitungs- und Testtechnologien 10,93 Prozent der Stimmrechte hält, vor der PRIMECAP Management Company mit 8,55 Prozent sowie der BlackRock, Inc. mit 8,07 Prozent. Laut der jüngsten Stimmrechtsmitteilungen folgt der Platinum Investment Management Limited nun die Goldman Sachs Group, Inc. mit einem Stimmrechtsanteil von 2,90 Prozent nach. Die eigenen Anteile lagen Ende 2015 bei 2,80 Prozent. Qiagen hatte Ende Januar einen sogenannten synthetischen Aktienrückkauf abgeschlossen, bei dem 27 ausgegebene Aktien zu 26 Aktien zusammengelegt wurden. Erträge an die Aktionäre sollten so schneller und effizienter an sämtliche Aktionäre ausgeschüttet werden, hieß es bei den Niederländern.

Über die nachfolgenden Fonds kann der Anleger alternativ zur Aktie in die QIAGEN N.V. investieren:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

iShares TecDAX UCITS ETF (DE)

9,67

Postbank Megatrend

4,17

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund

2,53



Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Michael Garth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse