Qiagen: Kann das geplante Umsatzwachstum sogar übertroffen werden?

Qiagen sieht sich nach einem zufriedenstellenden 2. Quartal gut aufgestellt, um die Jahresziele zu erreichen. Das geplante Umsatzwachstum von 5 bis 6% bei konstanten Wechselkursen könne sogar übertroffen werden. Den Gewinn vor Sonderfaktoren will das Unternehmen prozentual zweistellig steigern. Alle Kundengruppen und Regionen trugen zu einem Umsatzplus von 7% auf vergleichbarer Basis bei. Umgerechnet in US-Dollar betrug das Umsatzwachstum 4%. Für das Gesamtjahr unterstellen wir einen negativen Währungseffekt von 1 bis 2 Prozentpunkten.

Der Ausblick auf das Jahr 2020 stellt sich positiv dar

Die Ertragslage bleibt von hohen Übernahme- und Restrukturierungskosten gekennzeichnet. Die Maßnahmen zur Steigerung der Gewinnmarge wurden zuletzt intensiviert. So betrug der Quartalsgewinn nur 6 Cent pro Aktie. Vor Sonderfaktoren berechnet Qiagen einen Gewinn von 30 Cent pro Aktie. Für das Gesamtjahr wird ein Gewinn vor Sonderfaktoren von 1,25 bis 1,27 $ pro Aktie in Aussicht gestellt.

Der Cashflow dürfte in diesem Jahr jedoch hinter dem Vorjahreswert zurückbleiben. Der Ausblick auf das Jahr 2020 stellt sich positiv dar. Qiagen will das Umsatzwachstum in den kommenden Jahren beschleunigen. Dabei soll der bereinigte Gewinn je Aktie weiterhin prozentual zweistellig wachsen.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.